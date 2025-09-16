Гучний скандал в Ізраїлі. У радниці міністра виявлено нарколабораторію

У колишньої помічниці ізраїльського міністра знайшли лабораторію з вирощування марихуани

В Ізраїлі розгорівся гучний скандал, пов'язаний з міністеркою соціальної рівності Мей Голан. Поліція провела обшуки в її кабінеті за підозрою у фінансових порушеннях, а вдома у її радниці виявила нарколабораторію для культивування канабісу.

За інформацією видання The Jerusalem Post, 15 вересня поліція провела обшук у робочому кабінеті ультраправого політика Мей Голан. Її підозрюють у фінансових зловживаннях, зокрема в нецільовому використанні бюджетних коштів та шахрайстві. У рамках розслідування було заарештовано також її адвоката, який раніше обіймав посаду радника.

Під час обшуків у будинку чинної радниці міністерки (її ім'я не розголошується) було знайдено нарколабораторію. Місцева преса повідомляє, що за вирощування марихуани відповідав її чоловік.

Як зазначає The Times of Israel, розслідування щодо Мей Голан ведеться вже кілька місяців. Міністерка заявила про свою готовність «розглянути можливість» дати свідчення, але лише після звільнення її соратників. Голан повністю заперечує всі звинувачення, називаючи кримінальне переслідування «нечистою грою». За її словами, слідство «загрожує невинним людям лише за те, що вони працювали або досі працюють з Мей Голан».

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в Секторі Гази, спрямовану на окупацію міста.