Нетаньягу підтримав план США щодо Гази

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу провели спільну пресконференцію. Нетаньягу заявив, що підтримує план Трампа щодо завершення війни в Газі, який реалізує цілі Ізраїлю, включно з поверненням заручників. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

«Якщо ХАМАС погодиться на план США, першим кроком стане скромне відступлення, далі – звільнення всіх заручників протягом 72 годин. Після цього міжнародний орган повністю роззброїть ХАМАС і демілітаризує Газу», – сказав він.

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти.

Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

«Єдина сторона, яка лишається для згоди – ХАМАС. Якщо вони відмовляться, Нетаньягу отримає мою повну підтримку», – каже він.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації».

Незадовго до початку пресконференції лідерів обох країн Білий дім опублікував запропонований план, який містить 20 основних пунктів. У ньому зазначено, що Газа стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не становить загрози для своїх сусідів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.