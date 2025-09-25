У Києві хірург зробив пластику грудей жінці з онкологією. Справу передано до суду

Лікарю, який провів операцію без консультації онколога, загрожує до двох років позбавлення волі

Оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини та суттєвого погіршення стану здоров’я потерпілої

Хірург приватної столичної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці, попри наявне у неї онкологічне захворювання, постане перед судом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що у рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що у вересні минулого року до столичного медцентру звернулась киянка з метою проведення операції по корекції молочних залоз.

«Аби підготувати пацієнтку до операції медики провели ряд обстежень, під час яких було виявлено новоутворення у ділянці запланованого оперативного втручання. Однак, попри це, 30-річний лікар-хірург не скерував потерпілу на додаткову діагностику та консультацію із лікарем-онкологом, та провів операцію, не зважаючи на ризик та наявні протипоказання», – повідомили у поліції.

Як наслідок, оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах та суттєвого погіршення стану здоров’я потерпілої.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили хірургу про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду, обвинуваченому загрожує до двох років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві 30-річний пластичний хірург однієї з приватних клінік Києва провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією. В результаті злоякісні новоутворення розповсюдились у молочних залозах. Лікарю повідомлено про підозру.

До слова, в Україні виникла критична ситуація з діагностикою онкологічних захворювань. Зокрема, у Центрі ядерної медицини в Києві зупинився останній в країні працюючий ПЕТ-КТ апарат, що ставить під загрозу сучасну діагностику багатьох видів раку.