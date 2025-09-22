Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв

Газета The Jerusalem Post опублікувала список найвпливовіших євреїв у 2025 році

Ізраїльська газета The Jerusalem Post опублікувала новий список найвпливовіших євреїв у 2025 році. Туди потрапили посадовці адміністрації президента США, глава російського уряду та власник Meta. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рейтинг.

Цьогоріч список очолив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з підписом: «Перевертаючи Близький Схід з ніг на голову». Друге та третє місце посіли спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і очільник зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю Давід Барнеа.

Крім того, у списку також є радники Білого дому Стівен Міллер і Адам Боелер (пʼяте місце), міністр торгівлі США Говард Лутнік (шосте місце). Глава російського уряду Михайло Мішустін теж потрапив у рейтинг найвпливовіших євреїв, посівши 18 місце в рейтингу.

Крім того, 33 місце у списку зайняв власник Meta, мільярдер Марк Цукерберг, а також спортсмени Дані Авіджа, Даніель Перец, Оскар Глух.

Як відомо, у 2022 році президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу. Торік він посів лише 22 місце, а цього року взагалі не потрапив до списку.