Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
Михайло Мішустін посів 18 місце в рейтингу
фото з відкритих джерел

Газета The Jerusalem Post опублікувала список найвпливовіших євреїв у 2025 році

Ізраїльська газета The Jerusalem Post опублікувала новий список найвпливовіших євреїв у 2025 році. Туди потрапили посадовці адміністрації президента США, глава російського уряду та власник Meta. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рейтинг.

Цьогоріч список очолив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу з підписом: «Перевертаючи Близький Схід з ніг на голову». Друге та третє місце посіли спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і очільник зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю Давід Барнеа.

Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 1
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 2
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 3

Крім того, у списку також є радники Білого дому Стівен Міллер і Адам Боелер (пʼяте місце), міністр торгівлі США Говард Лутнік (шосте місце). Глава російського уряду Михайло Мішустін теж потрапив у рейтинг найвпливовіших євреїв, посівши 18 місце в рейтингу.

Крім того, 33 місце у списку зайняв власник Meta, мільярдер Марк Цукерберг, а також спортсмени Дані Авіджа, Даніель Перец, Оскар Глух.

Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 4
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 5
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 6
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 7
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 8
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 9
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв фото 10

Як відомо, у 2022 році президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу. Торік він посів лише 22 місце, а цього року взагалі не потрапив до списку.

Теги: Ізраїль Михайло Мішустін Стів Віткофф

