Дрони атакували Невинномиськ у Росії (відео)

У Невинномиську під ударом міг опинитися завод «Азот»

Зафіксовано 37 «прильотів»

У ніч проти 25 липня безпілотники атакували Невинномиськ в Ставропольському краї Росії. Про це повідомив голова міста Михайло Мінєнков, передає «Главком».

За даними влади, було нібито 37 «прильотів», без втрат та руйнувань.

Водночас, за даними місцевих пабліків, під ударом опинився завод «Невинномиський Азот». Внаслідок чого там виникла пожежа.

💥Мер Невинномиська (Ставропольський край) на зв'язку і доповідає про стан справ: прильоти були і багато pic.twitter.com/axpXBhhZ3h — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 25, 2025

Хімічне підприємство входить до групи «Єврохім» і є великим виробником азотних добрив та аміаку.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів.

Зокрема, минулої ночі дрони масовано атакували Краснодарський край. Росіяни кажуть, що у ніч на 24 липня відбулась найбільша атака дронів на Адлер та Сочі.