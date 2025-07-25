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Дрони атакували Невинномиськ у Росії (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дрони атакували Невинномиськ у Росії (відео)
У Невинномиську під ударом міг опинитися завод «Азот»
фото: скриншот з відео

Зафіксовано 37 «прильотів»

У ніч проти 25 липня безпілотники атакували Невинномиськ в Ставропольському краї Росії. Про це повідомив голова міста Михайло Мінєнков, передає «Главком».

За даними влади, було нібито 37 «прильотів», без втрат та руйнувань.

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Водночас, за даними місцевих пабліків, під ударом опинився завод «Невинномиський Азот». Внаслідок чого там виникла пожежа.

Хімічне підприємство входить до групи «Єврохім» і є великим виробником азотних добрив та аміаку.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів.

Зокрема, минулої ночі дрони масовано атакували Краснодарський край. Росіяни кажуть, що у ніч на 24 липня відбулась найбільша атака дронів на Адлер та Сочі.

Теги: вибух росія росіяни

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