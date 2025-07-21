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Зеленський назвав дату третього раунду переговорів з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський назвав дату третього раунду переговорів з Росією
Зеленський назвав дату третього раунду переговорів з Росією
фото: Офіс президента

22 липня буде оприлюднено більше подробиць щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли очікувати третього раунду переговорів з Росією. Про це президент розповів у вечірньому зверненні, передає «Главком».

Зеленський провів зустріч з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. Під час зустрічі обговорювались майбутні переговори з російською стороною.

Повідомляється, що зустріч української та російської делегації відбудеться у Стамбулі. Зустріч заплановано на середу, 23 липня.

«Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу., зазначив президент.

Також він додав, що завтра, 22 липня буде оприлюднено більше подробиць щодо переговорів.

Раніше президент назвав три ключові теми для нових переговорів з Москвою.

Турецькі ЗМІ повідомляли, що цього тижня в Стамбулі заплановано нові мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер – 23-24 липня. За даними медіа, триває активна підготовка до зустрічі: визначаються локації, організовується логістика, впроваджуються заходи безпеки. Подія відбудеться у закритому форматі.

На зустрічах, що відбулися 16 травня та 2 червня, делегації досягли домовленості щодо обміну полоненими, а також представили одна одній меморандуми щодо умов припинення вогню.

До слова, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, за його словами, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення власних цілей.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: Володимир Зеленський переговори Стамбул Туреччина росіяни

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