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Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ
В країні функціонують понад 300 російськомовних шкіл
фото з відкритих джерел

Російськомовні школи в Азербайджані отримали попередження про закриття

Азербайджан на тлі загострення з Російською Федерацією вирішив закривати російськомовні школи в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oxu.az.

Як зазначають журналісти, відповідні повідомлення отримали батьки у шкільних групах у WhatsApp. Із них випливає, що закривати школи хочуть поетапно. «У найближчі три роки російськомовні школи перейдуть на викладання азербайджанською мовою, будуть організовані курси перепідготовки для вчителів», – йдеться в матеріалі.

Водночас джерело російських ЗМІ в одній зі шкіл підтвердило цю інформацію. Варто зазначити, що офіційно про закриття шкіл не повідомлялося. В Азербайджані зараз працюють понад 300 російськомовних шкіл, у 16 із них викладають тільки російською, в інших – двома мовами.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Головні підозрювані у справі – брати Гусейн та Зіяддін Сафарови – незабаром після затримання померли.

Азербайджан різко відреагував на дії Росії. Зокрема Мінкульт країну скасував всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Також відбулися обшуки в філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан», де правоохоронці затримали двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які видавали себе за журналістів.

Згодом Москва викликала «на килим» посла Азербайджану через начебто недружні дії Баку і «незаконне затримання російських журналістів». Посол Азербайджану в Москві Рахман Мустафаєв провів у дипвідомстві близько години, після чого мовчки покинув будівлю російського МЗС.

Також прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на «пряме спілкування і роз'яснення ситуації» з Баку. Вже згодом у Воронежі група спецпризначення прийшла додому до уродженця Азербайджану, бізнесмена Юсифа Халілова. Також було затримано голову азербайджанської громади Шахіна Шихлінського.

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Теги: школа Азербайджан росія

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