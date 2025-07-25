У Ростовській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів

Росіяни нарахували щонайменше сім вибухів

Цієї ночі росіяни поскаржились на вибухи у Ростовській області. За попередніми даними, регіон опинився під атакою дронів. Про це повідомляє Главком з посиланням на російські пабліки.

Як повідомили моніторингові канали, вибухи гримлять поблизу Таганрога та Новочеркаська. Очевидці кажуть, що було чутно від п’яти до семи вибухів у передмісті Таганрога.

Також про гучні звуки повідомляють жителі міста Шахти, Матвєєв Курган. Вони відзначили, що у небі видні спалахи від вибухів і чути звуки БпЛА.

Наразі влада не повідомляла про руйнування чи постраждалих.



Нагадаємо, минулої ночі дрони масовано атакували Краснодарський край. Росіяни кажуть, що у ніч на 24 липня відбулась найбільша атака дронів на Адлер та Сочі.

За попередніми даними, у місті Сочі впали уламки БпЛА. Виникли пожежі на декількох локаціях. Мер Сочі Андрій Прошунін підвердив атаку та повідомив, що є постраждала та загибла.

Також він підтвердив влучання по нафтобазі у Адлері.