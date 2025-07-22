У Самарській області атаковано Новокуйбишевський нафтохімічний завод

Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин

Дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Була атакована Новокуйбишевська нафтохімічна компанія – одне з найбільших підприємств РФ у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК», – йдеться у повідомленні.

Коваленко підкреслив, що підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.

Обсяг переробки – близько 1 млн тонн на рік.

До слова, вечері 21 липня у Ростовській області прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни нарахували щонайменше 10, а згодом побачили спалахи в районі військового аеродрому Міллерово.

Тим часом російське міноборони заявило, що над Ростовською областю нібито збили 12 безпілотників. Загалом у відомстві повідомили, що над територією РФ було збито 25 дронів.