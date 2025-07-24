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Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано влучання (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували Краснодарський край: зафіксовано влучання (відео)
Численні вибухи пролунали у Краснодарському краї
скриншот з відео

У Сочі та Адлері зафіксовано влучання та падіння уламків

Цієї ночі дрони масовано атакували Краснодарський край. Росіяни кажуть, що у ніч на 24 липня відбулась найбільша атака дронів на Адлер та Сочі, передає «Главком».

У соціальних мережах очевидці щедро ділились кадрами роботи ППО та влучань.

За попередніми даними, у місті Сочі впали уламки БпЛА. Виникли пожежі на декількох локаціях.

Мер Сочі Андрій Прошунін підвердив атаку та повідомив, що є постраждала та загибла. 

Також він підтвердив влучання по нафтобазі у Адлері.

З'явились кадри влучань. На кадрах видніється пожежа та стовп диму, що підіймається в небо.

Адлерська нафтобаза є частиною інфраструктури компанії «Роснафта» і має стратегічне значення для постачання пального в південному регіоні РФ.

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Теги: росія

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