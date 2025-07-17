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Росія заборонила позбавляти громадянства жителів окупованих земель, але посилила репресії для інших

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія заборонила позбавляти громадянства жителів окупованих земель, але посилила репресії для інших
До переліку злочинів, які уможливлюють позбавлення набутого громадянства, було додано близько 20 нових статей
фото з відкритих джерел

До переліку злочинів Держдума РФ додала 20 нових статей

Державна дума РФ ухвалила поправки, які забороняють позбавляти громадянства Росії мешканців окупованих територій України, яких Москва включила до своєї конституції. Водночас, ці ж поправки значно розширюють перелік злочинів, за які можна втратити набуте російське громадянство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  росЗМІ.

Поправку про «недоторканність» громадянства для жителів окупованих територій України внесли до ухваленого 17 липня закону, який розширює перелік підстав для позбавлення набутого російського громадянства за скоєння злочинів. Це рішення підкреслює «особливий статус», який РФ намагається надати мешканцям тимчасово окупованих українських територій.

До переліку злочинів, які уможливлюють позбавлення набутого громадянства, було додано близько 20 нових статей. Після набрання чинності законом кількість підстав для позбавлення набутого громадянства перевищить 80.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін стверджує, що ухвалення законопроєкту «забезпечить системний та цілісний механізм підстав для припинення громадянства Російської Федерації та захист національної безпеки». Однак, правозахисники та міжнародні організації розглядають такі кроки як інструмент посилення контролю та репресій.

Це не перше посилення політики щодо набутого громадянства в Росії. У квітні 2023 року російський диктаторВолодимир Путін підписав поправки про позбавлення набутого громадянства за «дії, які загрожують національній безпеці», зокрема за військові «фейки» та «дискредитацію» російської армії. У серпні 2024 року було ухвалено закон, який передбачає позбавлення набутого громадянства в разі відмови від постановки на військовий облік.

Нагадаємо, державна Дума РФ ухвалила поправки, які вводять адміністративну відповідальність за використання програм для доступу до заблокованих сайтів (VPN-сервісів) та за пошук «завідомо екстремістських матеріалів» в інтернеті. Про це повдіомляєж «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Тепер росіян штрафуватимуть за використання VPN-сервісів на території Росії. Штрафи передбачені у розмірі від 50 до 200 тис рублів для фізичних осіб, від 80 до 300 тис – для посадових осіб, і від 200 тис до одного мільйона – для юридичних осіб.

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Теги: окуповані території окупація громадянство росія

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