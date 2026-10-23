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Дрони атакували один із ключових центрів податкової служби РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували один із ключових центрів податкової служби РФ
Російська податкова служба в Нижньогородській області опинилася під ударом
скриншот з відео

На об'єкті зберігаються державні бази даних Росії

У ніч проти 23 жовтня в російському місті Городець Нижньогородської області під атаку потрапив центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ. Об'єкт є одним із двох ключових центрів, які забезпечують зберігання та обробку інформації державних реєстрів Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

За інформацією джерела, атака відбулася в ніч проти п'ятниці, 23 жовтня. Її ціллю став центр обробки даних Федеральної податкової служби Росії, розташований у місті Городець.

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Зазначається, що об'єкт належить до двох основних центрів обробки даних російського податкового відомства. Вони працюють у географічно розподіленому режимі, забезпечуючи зберігання та обробку відомостей із державних реєстрів.

Зокрема, йдеться про податкові бази даних, які зберігаються та обробляються на відповідних потужностях. За повідомленням OSINT-аналітиків, можливе ураження центру може вплинути на функціонування державних інформаційних систем Російської Федерації.

До слова, вночі 23 жовтня безпілотники атакували окупований Луганськ. Повідомляється, що БпЛА атакують інфраструктуру поблизу вишки зв’язку.

Теги: дрон податки росія

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