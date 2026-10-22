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Москва націлилася на американських політиків, які підтримують Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Москва націлилася на американських політиків, які підтримують Україну
Розвідка США розкрила, проти яких політиків діятиме Росія
фото: Голос Америки

Американська розвідка виявила таємну кампанію РФ напередодні виборів до Конгресу

Росія розгорнула таємну онлайн-кампанію впливу напередодні проміжних виборів у США. Її метою стало послаблення позицій кандидатів від Демократичної та Республіканської партій, які виступають за підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Як пише видання, американська розвідка підготувала секретний звіт про іноземне втручання у вибори, який цього тижня передали членам комітетів Конгресу з розвідки. У документі детально описано масштабну російську кампанію, спрямовану на створення серед американців відчуття хаосу та недовіри до державних інституцій.

Зокрема, Москва поширює дезінформацію про роботу американських органів влади та намагається посіяти сумніви в достовірності результатів голосування з використанням виборчих машин.

Для поширення таких повідомлень Росія використовує інструменти штучного інтелекту, які дозволяють швидше створювати інформаційні матеріали та охоплювати ширшу аудиторію.

Особливу увагу російська кампанія приділяє американським політикам, які підтримують Україну. При цьому партійна належність кандидатів значення не має: під впливом можуть опинитися як демократи, так і республіканці.

Конкретних кандидатів, проти яких спрямовані російські інформаційні операції, у повідомленні не названо. Водночас американська розвідка не виявила доказів того, що Росія намагалася зламати виборчу інфраструктуру США або комп'ютерні мережі передвиборчих штабів.

У секретному звіті також описано спроби втручання у вибори з боку Китаю та Ірану. Однак значну увагу приділено саме Росії через масштаб її дезінформаційної кампанії.

Минулого тижня соціальна мережа X повідомила про видалення понад 13 тисяч акаунтів, пов'язаних із російськими, китайськими та іранськими кампаніями дезінформації. За інформацією платформи, ці операції були спрямовані проти кандидатів і громадських діячів різних політичних поглядів.

Оприлюднення інформації про іноземне втручання також викликало суперечки в Конгресі США. Представники Республіканської партії розкритикували демократів за вибіркове висвітлення даних розвідки, зокрема за більшу увагу до російських операцій порівняно з діями Китаю.

Наступного тижня комітет Палати представників з розвідки планує провести закритий двопартійний брифінг, присвячений загрозам виборчому процесу.

Росію вже неодноразово звинувачували у втручанні в американські вибори. Зокрема, у 2016 році російських агентів пов'язували з хакерськими атаками на Національний комітет Демократичної партії та електронну пошту співробітників передвиборчого штабу Гілларі Клінтон.

У 2018 та 2024 роках Москва також проводила дезінформаційні кампанії, спрямовані на вплив на американських виборців. Крім того, спроби російського втручання фіксували під час виборів у Грузії, Молдові та Франції.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп порушив багаторічну традицію міжнародного спостереження за американськими виборами. Його адміністрація вперше за 24 роки не запросила представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних виборів до Конгресу.

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Теги: росія США вибори у США

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