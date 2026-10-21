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Росія вдарила по школі й «Епіцентру», Трамп тисне на Київ: головне за ніч 21 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдарила по школі й «Епіцентру», Трамп тисне на Київ: головне за ніч 21 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 21 жовтня 2026 року

Ніч на 21 жовтня запам'яталася ударами по Кременчуку і Миколаївщині – дрон влучив у навчальний заклад, восьмеро постраждали після атаки на «Епіцентр». Під нічною атакою був і захід України – вибухи лунали, зокрема, в Луцьку та Львові. Трамп тим часом закликав Україну укласти угоду. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 жовтня.

Атака на Кременчук: дрон влучив у навчальний заклад

Російський безпілотник влучив у навчальний заклад у Кременчуку. Деталі наслідків уточнюються.

Росія вдарила по школі й «Епіцентру», Трамп тисне на Київ: головне за ніч 21 жовтня фото 1
фото ілюстративне

Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: восьмеро постраждалих

Ворог вдарив по торговельному центру «Епіцентр» на Миколаївщині – постраждали восьмеро людей.

Росія вдарила по школі й «Епіцентру», Трамп тисне на Київ: головне за ніч 21 жовтня фото 2
фото ілюстративне

Росія не погодилася припинити удари по енергетиці 

Президент України повідомив, що Росія відмовилася від пропозиції припинити удари по енергетичній інфраструктурі – попри міжнародний тиск.

Росія вдарила по школі й «Епіцентру», Трамп тисне на Київ: головне за ніч 21 жовтня фото 3

Трамп закликав Україну укласти угоду

Президент США знову закликав Київ до укладення угоди з Росією, назвавши її «великою машиною, яка сунеться вперед».

Росія вдарила по школі й «Епіцентру», Трамп тисне на Київ: головне за ніч 21 жовтня фото 4
фото: Getty Images

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Теги: росія Дональд Трамп Львів Миколаїв криза Луцьк безпілотник Кременчук

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