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Віталій Шапран Економічний експерт

Війна проти України: коли економіку Росії накриє шок

glavcom.ua
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Війна виснажує бюджет Росії
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Про вартість війни для агресора та ризик великого шоку для економіки РФ

Якщо подивитись на воєнні фінанси та воєнні інвестиції в динаміці, то виявиться, що бути агресором дуже дорого. Крім втрат росіян у живій силі, про які більше говорить президент США Трамп ніж самі росіяни, і які перевищують українські втрати саме через наступальні дії РФ, росіянам доводиться постійно розробляти нові засоби наступу.

Наприклад, тільки вони налагодили випуск звичайних шахедів і масштабували його за допомогою ВТБ, ми вигадали як збивати ці шахеди з успішністю майже 100%. Тобто у підсумку всі інвестиції РФ у виробництво звичайних шахедів можна помножити на нуль.

Тепер та сама історія з реактивними шахедами: частковий успіх, який був у перші дні їх застосування, поступово звівся до звичайної статистики. Але замість того, щоб зупинитись, росіяни готують якийсь супер-реактивний шахед, який Україна також навчиться збивати.

Виходить, що російська оборонка з кожним видом зброї викидає в повітря купу грошей і ці витрати зростають в геометричній прогресії. Тож не дивно, що майже 50% запланованих витрат в російському федеральному бюджеті на 2027 рік йдуть на війну в Україні, а з них 60-70% – на закупівлю зброї.

Такі параметри російського бюджету виснажують російську економіку, тому станом на зараз все, що її підживлює, це висока «податкова» ціна російської нафти.

І тут вимальовується цікавий тактичний момент: якщо в силу якихось подій на світових ринках ціна нафти швидко впаде, у російської економіки не буде часу та можливості для маневру, щоб перекинути ресурси з оборонного сектору до цивільного.

Саме в такий момент істотно зростає ймовірність того, що економіка РФ отримає шоковий удар від невідповідності між потребою в ресурсах на війну і наявними запасами та резервами.

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Джерело
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Теги: росія путін економіка війна Україна

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