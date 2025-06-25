Дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі

Завод спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління

У ніч проти 25 червня дрони атакували Ростовську область. Російські пабліки повідомляють про вибуха на заводі «Атлант АЕРО», що розташований у Таганрозі, передає «Главком».

За повідомленням очільника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, завод залучений до проектів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

«У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод «Атлант-Аеро». Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління», – написав він.

Як зазначають місцеві, на підприємстві пролунав гучний вибух, згодом зайнялась масштабна пожежа.

В.о. губернатора регіону Юрій Слюсар , що у Таганрозі внаслідок падіння БпЛА загорілась покрівля на місцевому стадіоні.

Нагадаємо, ніч проти 23 червня в Ростовській області Росії минула неспокійно. За повідомленнями очевидців, у регіоні загорівся завод «Атлас».

В.о. губернатора Ростовщини Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загоряння». За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.