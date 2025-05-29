Українські SIM-карти в «шахедах»: Рада викликає мобільних операторів

За допомогою SIM-карт противник може бачити у режимі онлайн, куди летять «шахеди» та проводити аеророзвідку

Росіяни для підвищення ефективності ударних БПЛА встановлюють на них SIM-карти українських операторів

Нардепи у Верховній Раді обговорять використання SIM-карт українських операторів у російських «шахедах». Для цього на нараду викликають операторів зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови підкомітету з питань кібербезпеки Олександра Федієнка («Слуга народу») у Facebook.

«Через застосунки, наприклад Telegram, можна надсилати команди автопілоту дрона, отримувати телеметрію (швидкість, висоту, координати, стан систем), запускати або вимикати двигун, змінювати маршрут чи швидкість через API... Я з повагою ставлюсь до фахівців, але досить вже ті хороводи з рожевим поні», – каже нардеп.

Федієнко нагадав, що перша нарада на цю тему відбулася 10 липня 2024 року, де обговорювали локалізацію та блокування SIM-карт, які використовують російські дрони.

«Треба запровадити більше відповідальності, особливо до володільців інфраструктури, неважливо яка вона, мобільна, або фіксована. І якщо і цього разу оператори не прийдуть на нараду, тоді Верховна Рада Україникраїни прийме відповідні законодавчі зміни, без вашої участі, та ваших карманних асоціацій», – додав він.

Нагадаємо, The Economist опублікував 25 травня матеріал, у якому йдеться, що в уламках дрона, запущеного по Україні, було знайдено записку з описом нової системи керування безпілотниками. Дрони тепер контролюються через Telegram-ботів, які в реальному часі передають операторам польові дані та відеопотік.

Волонтер Сергій Стерненко нещодавно наголосив, що росіяни для підвищення ефективності ударних БПЛА встановлюють на них SIM-карти українських операторів. Це дозволяє противнику бачити у режимі онлайн, куди летять ті чи інші «шахеди», проводити аеророзвідку та, за наявними у мене даними, інколи навіть керувати ними у ручному режимі.

До слова, раніше також стало відомо, що ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Тобто в ній не має запалювальних елементів. Вибухова речовина – октаген та алюміній з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.