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Ув’язнений Гіркін розповів у листі про плачевну ситуацію росіян на фронті – ISW

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ув’язнений Гіркін розповів у листі про плачевну ситуацію росіян на фронті – ISW
Гіркін припускає, що українські військові можуть зламати виснажених боями росіян
фото: Reuters

Терорист стверджує, що ситуація для російських окупантів поступово погіршується 

Ув’язнений терорист Ігор Стрєлков-Гіркін прогнозує, що до весни наступного року наступальні можливості окупантів будуть нижчими, порівняно з теперішнім часом. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Мирослава Регінська, дружина Гіркіна, оприлюднила зміст його рукописного листа від 26 жовтня, в якому він розповів про стан речей в прифронтовій зоні України за минулий місяць. Терорист зазначив, що ситуація для росіян «поступово погіршується» і вони стають вразливішими, незважаючи на «загалом успішний опір» наступам ЗСУ у літні та осінні місяці 2023 року.

Гіркін підкреслив, що ЗС РФ не тільки не змогли перейти у широкомасштабний наступ на початку осені, але також не зуміли завершити обмежені наступальні дії для досягнення стратегічно важливих цілей, включно з районами Куп'янська, Лиману та Авдіївки. Він також додав, що окупанти зазнали значних втрат серед особового складу в районі Авдіївки.

Терорист припустив, що зусилля росіян з відбиття локальних атак українських військових на передовій лінії, а також одночасні наступальні операції восени та взимку, матимуть негативний вплив на наступальні та оборонні можливості РФ до весни 2024 року. Він зазначив, що попереду на російські війська чекає оборона, спрямована на «розв’язання оперативних криз», наприклад, присутність українських сил на лівому березі Херсонської області.

Крім того, ув’язнений терорист заявив, що армія РФ не здатна до широкомасштабного наступу, навіть якщо українські війська не зможуть витіснити передові частини росіян та не зможуть прорватися протягом осінньо-зимового сезону. Також Гіркін припустив, що українські військові можуть успішно зламати російські сили, які вже виснажені місяцями боїв.

Нагадаємо, в липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Зі ЗМІ відомо, що затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер». До слова, раніше він відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею».

Також «Главком» писав, що ув’язнений терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив, що збирається висуватись кандидатом у президенти Росії. Він наголосив, що є принаймні шість плюсів у порівнянні з Путіним в умовах війни.

Читайте також: Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Теги: окупанти Ігор Стрєлков війна

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