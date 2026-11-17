У Чорному морі біля узбережжя Болгарії затонуло ще одне судно – газовоз Gas Husky під прапором Ліберії. Це вже друга кораблетроща поблизу болгарського узбережжя за дві доби. До рятувальної операції залучили військових та авіацію, усіх 19 членів екіпажу вдалося евакуювати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Міністерства оборони Болгарії.

За даними болгарського Міноборони, Gas Husky зник із радарів невдовзі після опівночі 17 листопада. О 8:02 за місцевим часом спрацював аварійний буй, який подав сигнал про затонення судна. Газовоз перебував приблизно за 92 км на схід від прибережного міста Бяла.

До пошуково-рятувальної операції залучили військових Повітряних сил Болгарії. Літак Су-25 вилетів із Балчика о 10:25 та провів розвідку району. Над місцем катастрофи виявили рятувальний пліт із людьми. Для евакуації моряків задіяли гелікоптер Cougar, а невдовзі до району направили ще один Су-25.

У Міністерстві транспорту Болгарії повідомили, що всіх 19 членів екіпажу евакуювали з рятувального плоту на авіабазу у Варні. На момент затоплення судно перевозило 3,4 тис. тонн зрідженого газу. Причини катастрофи наразі не встановлені.

Це вже друге судно, яке затонуло біля берегів Болгарії за два дні. Напередодні, 16 листопада, у Чорному морі затонув суховантаж Betul 8 під прапором Сомалі. На його борту було близько 3 тис. тонн пшениці, а екіпаж складався з 12 людей. За даними Reuters, судно атакував морський безпілотник. Усіх моряків урятували.