«Як в Олешках». Херсонська ОВА заявила про критичну ситуацію в 34 населених пунктах

Олександр Прокудін зазначив, що на 34 населених пунктах треба вже зосередити увагу

«Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою»

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що 34 населені пункти області перебувають у критичній ситуації. Про це він сказав в подкасті «Кляті питання», передає «Главком».

«У нас таких сіл ще 34, критичних. А 58 – середньої критичності, які саме у 20-кілометровій зоні з лівого берега. І сказати, що нам потрібно рятувати звідти людей, це нічого не сказати. Там реально така ж ситуація (як в Олешках – «Главком»)», – наголосив очільник ОВА.

Олександр Прокудін зазначив, що вже треба звертати увагу на ці 34 населені пункти. Серед них – Рибальче, Збурівка, Нова Збурівка, Гола Пристань та інші міста й села, розташовані вздовж Дніпра до Великої Лепетихи.

«Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі – зима буде дуже тяжка», – додав Прокудін.

До слова, Дмитро Лубінець зауважив, що Україна опрацьовує можливість організації нового гуманітарного виїзду мешканців тимчасово окупованих Олешок та навколишніх населених пунктів Херсонської області. Після проведення першої успішної місії до української сторони почали частіше звертатися люди, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію.