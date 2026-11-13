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Нові обмеження Starshield для України паралізували виконання військових місій – Axios

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нові обмеження Starshield для України паралізували виконання військових місій – Axios
Сієннік повідомив, що система Starshield вимикається, якщо швидкість безпілотників перевищує 100 миль на годину (приблизно 161 км/год)
фото: Reuters

За словами українського чиновника, обмеження Starshield запроваджували поступово протягом трьох днів

В Україні виникли серйозні проблеми з виконанням військових місій через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують для керування безпілотниками та перехоплення російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За словами українського чиновника, обмеження запроваджували поступово протягом трьох днів. У перший день вони вплинули на 10% місій, у другий – на 50%, а вже на третій день через них не вдалося виконати жодної місії.

Тимчасовий повірений України у США Денис Сієннік також повідомив, що система Starshield вимикається, якщо швидкість безпілотників перевищує 100 миль на годину (приблизно 161 км/год). Він підкреслив, що українська сторона досі не отримала від SpaceX та Пентагону офіційних пояснень щодо причин запровадження нових обмежень.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив про проблеми в роботі системи Starshieldнад територією України. За його словами, українські підрозділи фіксують значні збої вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

До слова, Європейська комісія закликала терміново відновити роботу американської супутникової системи Starshield на тлі повідомлень про перебої зі зв'язком в Україні.

Як повідомлялося, американський конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Політик заявив, що відповідальність за це рішення може лежати на адміністрації США або Ілону Маску, а його наслідки допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

Теги: війна фронт

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