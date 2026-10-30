Понад 285 тис. загиблих. Журналісти BBC встановили підрозділи РФ з найбільшими втратами у війні проти України

Найбільше підтверджених смертей зафіксували у мотострілецьких бригадах, які з другої половини 2023 року виконують основну роль у наступальних операціях

BBC спільно з «Медіазоною» та командою волонтерів встановили імена 285 023 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Найбільших втрат, за даними поіменного списку, зазнали мотострілецькі підрозділи. Про це йдеться в новому дослідженні видання, повідомляє «Главком» .

Журналісти встановили, що серед підрозділів російської армії перші п’ять місць за кількістю підтверджених загиблих посідають мотострілецькі бригади. Загалом у них загинули щонайменше 15 312 військових. Ідеться лише про тих, чию смерть вдалося підтвердити за відкритими джерелами з російського боку.

Найбільше загиблих зафіксували у 15-й мотострілецькій бригаді, відомій як «Чорні гусари». На другому місці – 30-та мотострілецька бригада із Самарської області. До першої п’ятірки також увійшли інші мотострілецькі з’єднання, які брали участь у боях на українському фронті.

Як зазначає ваидання, із другої половини 2023 року саме мотострілецькі підрозділи взяли на себе основне навантаження під час наступальних операцій. До цього значну частину штурмової роботи виконували підрозділи приватної військової компанії «Вагнер», зокрема під час боїв за Бахмут.

фото: BBC

Як Росія поповнює втрати піхоти

За даними дослідження, після великих втрат російська армія поповнює мотострілецькі підрозділи новими контрактниками-добровольцями. Наприклад, у 30-й бригаді вони становлять щонайменше 41% усіх встановлених загиблих.

Журналісти також виявили 152 випадки, коли російські військові після перебування в українському полоні та обміну знову потрапляли на фронт і згодом гинули. BBC наводить історію 28-річного Тимофія Федотова з Пермського краю. Після повернення з полону він знову опинився на передовій і загинув у серпні 2026 року.

Змінилася й тактика російської піхоти. Якщо раніше під час штурмів використовували більші групи, то нині через поширення безпілотників російські військові переважно намагаються просуватися малими групами по одному-двох бійців. Їхнє завдання – дістатися українських позицій, знайти укриття та утриматися там до підходу підкріплення.

Реальні втрати можуть бути значно більшими

Видання наголошує, що 285 023 – це кількість загиблих, чиї імена вдалося встановити за відкритими джерелами. Реальна кількість смертей може бути значно вищою, оскільки не про всі випадки повідомляють публічно, а тіла частини військових досі залишаються на полі бою.

За оцінкою військових експертів, аналіз кладовищ, меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 55% реальної кількості загиблих. Виходячи з цього, кількість загиблих російських військових може становити від 518 224 до 663 384 осіб.

Окремо журналісти врахували втрати проросійських підрозділів так званих «ДНР» і «ЛНР», а також військових КНДР, які воювали на боці Росії. З урахуванням цих категорій сукупні втрати проросійських сил, за оцінкою видання, можуть становити від 541 528 до 659 188 військових.

Варто нагадати, що Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Зазначається, що удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун». Унаслідок цього уражено шість бомбардувальників Су-34М.