Як Трамп дав російській економіці ковток повітря

Про тінь Трампа в федеральному бюджеті РФ

Минулого тижня з’явилися відразу дві тривожні новини для України, які вказували на те, що галопуюча економічна криза у РФ могла бути поставлена на паузу, але, схоже, все обійшлось: економіка РФ продовжує падіння.

На початку тижня уряд РФ радісно повідомив, що податкова ціна на російську нафту у жовтні сформувавсь на рівні 101,46 доларів за барель. Мої постійні читачі знають, що ціна, яка формувалась у жовтні буде, приймати участь в розрахунку ресурсних податків в листопаді.

Тож уряду РФ та іншим прихильникам війни в Україні радіти зарано: зростання ціни не обов’язково означає зростання нафтогазових доходів бюджету РФ.

А от друга новина виявилась більш негативною. Нафтогазові доходи російського бюджету за жовтень склали 0,971 трлн рублів. Це рекорд з квітня 2025 року. Обсяг доходів впритул підповз до психологічної місячної позначки 1 трлн рублів.

Один з факторів, який дозволив РФ збільшити ресурсні доходи федерального бюджету в жовтні, – пауза в обстрілах Україною російських НПЗ.

Справа в тому, що коли попит на нафту від НПЗ всередині РФ знижується, вони змушені продавати її з більшим дисконтом на міжнародних ринках. А змушені чисто з технологічних причин: РФ не може сильно скорочувати видобуток, бо тоді доведеться консервувати нафтові свердловини, що коштує грошей.

У запалі опору спробам України понівечити нафтову галузь РФ, росіяни змушені давати покупцям нафти більшу знижку, щоб продавати більше сировини.

Пауза у ударах України по НПЗ призвела до того, що внутрішня переробка нафти в РФ підсочила до 4,2 млн барелів на день, і росіяни стали менше постачати нафти на світовий ринок. Відповідно зросла і податкова ціна. Щойно Україна відновила удари по НПЗ, в перших числах листопада ціна нафти URALS рухнула до 76 доларів.

З такої статистики цілком зрозуміло, що за супер-доходами російського бюджету у жовтні стоїть тінь президента США Трампа, а також голів Мінфіну і Міненерго США. Клопотання авторитетної країни дало можливість економіці, РФ яка вже тонула в глибині фінансових негараздів, зробити ковток повітря.

Правда, цей ковток був ну дуже коротким. У жовтні уряду РФ довелось виплатити російським нафтовим компаніям більше 0,4 трлн рублів. Формальний привід виплат: щоб ціни на російських АЗС не перевищували світові. Але насправді виплати йшли на ремонти НПЗ.

Тому відновлення ударів по російським НПЗ є одним з рецептів перемоги над РФ. Звісно, весь комплекс рецептури складніший, але саме удари по НПЗ виявились тією больовою точкою, від якої Кремль лізе на стіну, і тому був вимушений благати припинити удари хоча б на тиждень.

Дуже шкода, що США повелись на це «кремлівське кіно». Але зараз все стало на свої місця.