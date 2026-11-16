Дрони потопили вантажне судно біля берегів Болгарії (відео)

Усіх 12 членів екіпажу вдалося евакуювати, ніхто з них серйозно не постраждав

У Чорному морі біля узбережжя Болгарії затонуло вантажне судно Betul 8, яке, за повідомленнями місцевих ЗМІ, атакували дрони. Усіх 12 членів екіпажу евакуювали гелікоптером, ніхто серйозно не постраждав. Відео затоплення судна оприлюднив болгарський суспільний мовник BNT, пише «Главком».

Сигнал лиха надійшов до Морського рятувального координаційного центру у Варні 16 листопада о 9:15. Екіпаж повідомив, що судно перебуває приблизно за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра – у виключній економічній зоні Болгарії.

Для рятувальної операції залучили чотири кораблі Морської протимінної групи в Чорному морі: два болгарські, один румунський та один турецький. До пошукових робіт також долучилися Повітряні сили Болгарії – вони задіяли два гелікоптери Cougar та літак Су-25.

Згодом усіх 12 моряків евакуювали. За інформацією BNT, вони перебували в задовільному стані, серйозних травм ніхто не дістав, однак люди сильно змерзли.

Судно Betul 8 йшло під прапором Сомалі з румунської Тулчі до Єгипту та перевозило майже три тисячі тонн пшениці насипом. Після затоплення судна болгарська влада направила військовий корабель для перевірки можливого забруднення моря.

Варто нагадати, що міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії виступили зі спільною заявою через атаки на торговельні судна в Чорному морі. Країни закликали припинити дії, що загрожують безпеці судноплавства, та домовилися посилити співпрацю для захисту морських маршрутів.