Дружина Башара Асада перебуває в ізоляції через рецидив важкої хвороби

Жінка колишнього сирійського диктатора Башара Асада Асма Асад знову бореться з острим мієлоїдним лейкозом, лікарі оцінюють її шанси на виживання як 50 на 50

Асма Асад, дружина колишнього сирійського диктатора Башара Асада, виявилася в критичному стані через рецидив лейкемії. Її стан настільки тяжкий, що лікарі ізолювали її від інших людей, щоб уникнути ризику зараження, повідомляє The Telegraph.

Повідомляється, що її батько, Фаваз Ахрас, піклувався про свою доньку Асму у Москві, і джерела, які безпосередньо спілкувалися з її родиною, пишуть, що рідні Асми «розбиті горем».

Асад і його дружина попросили притулку в Москві після того, як його диктаторський режим втратив владу після 13 років руйнівної громадянської війни.

Раніше стало відомо газеті Financial Times, що дружина Асада Асма розпочала лікування від раку в Москві за кілька тижнів до втечі чоловіка з країни.

За даними її джерел, у Асми Асад відбувся рецидив хвороби, через що вона була змушена проходити лікування. У травні 2024 року у неї виявили гострий мієлоїдний лейкоз. До цього, 2019 року, колишній першій леді видалили пухлину, що виникла через рак грудей.

Нагадаємо, Велика Британія відмовилася прийняти дружину Башара Асада, незважаючи на наявність у неї громадянства Сполученого Королівства. ЗМІ раніше повідомляли, що Асма Асад подала на розлучення після 24 років шлюбу. Нібито вона розчарована життям у Росії та хоче виїхати до Лондона, де народилася.

Також відомо, що Асма аль-Асад (дівоче прізвище Ахрас) народилася в Лондоні 11 серпня 1975 року в сім'ї вихідців із сирійського міста Хомс. Її батько, Фаваз Ахрас, – відомий кардіолог, а мати Сахар Ахрас працювала дипломатом у сирійському посольстві в Лондоні.