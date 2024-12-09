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«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
Башар Асад з дружиною
фото: DW

У 2000 році Асма вийшла заміж за Башара Асада та стала першою леді Сирії

49-річну Асму аль-Асад, дружину сирійського диктатора Башара Асада, називали «східною леді Ді» та «трояндою в пустелі». Наприкінці минулого тижня сім'я втекла із Сирії до Росії, де отримала від Володимира Путіна політичний притулок.

Асма аль-Асад (дівоче прізвище Ахрас) народилася в Лондоні 11 серпня 1975 року в сім'ї вихідців із сирійського міста Хомс. Її батько, Фаваз Ахрас, – відомий кардіолог, а мати Сахар Ахрас працювала дипломатом у сирійському посольстві в Лондоні.

«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада фото 1
фото: AP

Майбутня дружина Башара Асада здобула першокласну освіту: закінчила King's College у Лондоні, де вивчала інформатику та французьку літературу. Згодом вона працювала в Deutsche Bank та J.P. Morgan.

«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада фото 2
фото: ТАСС

У 2000 році Асма вийшла заміж за Башара Асада та стала першою леді Сирії. Спочатку її сприймали як сучасну та прогресивну жінку, але з початком громадянської війни в Сирії її імідж різко змінився.

У 2010 році журнал Vogue взяв у Асми аль-Асад інтерв'ю та назвав її «трояндою в пустелі», додавши, що вона «найсвіжіша і найпривабливіша з перших леді».

«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада фото 3

Як зазначає Bild, поки режим Башара Асада застосовував проти мирних жителів хімічну зброю, Асма аль-Асад продовжувала купатися у розкоші. У 2018 році у першої леді діагностували рак грудей. Вона пройшла курс лікування та пізніше знову з'явилася на публіці.

Башар Асад та Асма мають троє дітей віком від 19 до 23 років.

«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада фото 4
фото: hassan_siala_official_official/Instagram

Нагадаємо, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. 

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Водночас уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю.  Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу повстанців.

До слова, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу. 

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Теги: Башар Асад Сирія росія війна сім'я дружина

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