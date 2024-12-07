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CNN: Президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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CNN: Президент Сирії, ймовірно, втік із Дамаска
Джерело CNN зазначило, що президентська гвардія Асада більше не перебуває у його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там
фото: Bashar Al-Assad/Facebook

За словами джерела видання, сирійського лідера нині немає в жодному з місць у місті, де він міг би бути

Триває успішний наступ повстанців у Сирії проти режиму Башара Асада. Станом на сьогодні президента вже немає у сирійській столиці Дамаску. Про це повідомляє CNN.

Згідно з офіційною версією офісу президента Сирії, Асад не втік зі столиці. Утім, за словами джерела видання, знайомого із ситуацією, сирійського президента зараз немає в жодному з місць у місті, де він міг би бути.

Джерело зазначило, що президентська гвардія Асада більше не перебуває у його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там. Він припускає, що президент, можливо, втік із Дамаска.

Традиційно ця охорона забезпечувала внутрішню безпеку президента. Очікується, що деякі члени охорони будуть разом із главою держави, коли він буде в дорозі.

Водночас співрозмовник видання уточнив, що повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцеперебування Асада, і вони продовжать спроби його знайти.

Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків «Хізбалли», солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

Вже 30 листопада сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо. Повідомляється, що під бомбардування потрапили міста та села. Авіаудари, зокрема, були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста. Також після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста.

Згодом РФ довелося змінити свого командувача військ у Сирії генерала Сергій Кисіля через великі втрати. Як зазначають в розвідці, раніше Кисіль відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Лише 1 грудня Башар Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо. 2 грудня стало відомо, що російські військові та дипломати тікають з Дамаска.

За даними The Wall Street Journal, дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до Росії.

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Теги: Сирія Башар Асад

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