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Де зараз перебуває брат Асада та яку таємницю було знайдено у його домі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Де зараз перебуває брат Асада та яку таємницю було знайдено у його домі
фото з відкритих джерел

Брата Башара Асада  могли уже затримати на кордоні Лівану та Сирії

Брат колишнього президента Сирії Башара Асада Махер Асад міг бути затриманий на кордоні Лівану та Сирії. Про це повідомляють росЗМІ. Проте офіційної інформації наразі немає.

Зазначимо, що Махер Асад раніше командував 4-ю бронетанковою дивізією сирійської армії.

Раніше міністерство внутрішніх справ Іраку спростувало інформацію про те, що Махер Асад, брат президента-втікача Башара Асада, та його права рука перебуває в країні. Після падіння режиму доля молодшого брата Асада, який перебуває в списках санкцій США, Європи та Великої Британії, досі залишалось невідомою.

«Новини в соціальних мережах про присутність Махера Асада, брата колишнього президента Сирії на території Іраку, є хибними», – заявив державним ЗМІ Мікдад Мірі, прессекретар іракського міністерства внутрішніх справ.

Офіційна заява Іраку з'явилася невдовзі після того, як низка ЗМІ у понеділок повідомили, що Махер Асад утік із Сирії і зараз проживає в Іраку в провінції Сулейманія Курдистану. Джерела стверджують, що йому дав притулок лідер Патріотичного союзу Курдистану (ПСК) Бафель Талабані. Влада Курдистану відмовилася коментувати інформацію ЗМІ.

Турецькі ЗМІ також пишуть, що нещодавно в одному з маєтків, який належав Махіру Асаду, було виявлено величезні лабораторії для наркотичних речовин.

Наркотичні речовини виробляли безпосередньо у будинку брата колишнього президента Сирії
Наркотичні речовини виробляли безпосередньо у будинку брата колишнього президента Сирії
Anadolu

На кадрах, знятих турецьким виданням Anadolu, чітко видно бочки із сировиною, що використовується для виготовлення наркотиків, а також професійне обладнання для їхньої переробки.

До слова, у сховищі Центробанку Сирії колишній президент країни Башар Асад після своєї втечі залишив майже 26 тонн золота.

Нагадаємо, сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі.

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Теги: Сирія Башар Асад наркотики президент влада

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