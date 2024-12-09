Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Асад не отримав допомоги від Ірану
фото із відкритих джерел

WSJ: Іран відмовив Асаду у допомозі через загрозу авіаударів із боку Ізраїлю

Уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю. Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу бойовиків.

Згідно з публікацією, іранський літак, який прямував до Сирії, був змушений розвернутися через загрозу ізраїльських авіаударів. Журналісти також зазначили, що Іран попереджав Асада, що якщо допомога і буде, вона буде обмеженою.

«Як Росія, так і значна частина сирійського режиму, включаючи високопоставлених політичних і військових діячів, визнали, що оточення Асада – це корабель, що тоне», – наводить газета слова експерта з безпеки на Близькому Сході Ліни Хатіб.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток. Крім того, лідери збройної сирійської опозиції гарантували безпеку російських військових баз та дипломатичних установ на території Сирії.

До слова, Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада. Близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу

Читайте також:

Теги: росія Сирія Іран літак Башар Асад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Ігор Терехов спілкується з харків’янами на місці «прильоту» російської ракети
Харків: 1000 днів війни. Мер Терехов – про енергетичний острів, сміливий бізнес, підземну освіту та медицину інтерв’ю
27 листопада, 09:45
Меланію Трамп показали оголеною на каналі «Росія 1»
Державний російський канал показав Меланію Трамп оголеною (відео)
11 листопада, 16:50
Розробники гри GSC Game World активно донатять на підтримку ЗСУ
У Росії погрожують кримінальною відповідальністю покупцям української комп'ютерної гри
11 листопада, 21:06
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
У Білгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
12 листопада, 04:29
Поломка на заводі, де встановлено західне обладнання, стала другою з початку року
Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії зупинив роботу через поломку
20 листопада, 16:05
G7 продовжить тиснути на доходи Росії від енергоносіїв та металів
Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
25 листопада, 19:53
Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів різних типів
Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ
17 листопада, 14:08
Списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня 2023 року.
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні
24 листопада, 08:45
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
Відключення світла: як діятимуть графіки 25 листопада
24 листопада, 18:24

Політика

The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
96K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
46K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
28K
Нищівний удар по Путіну
28K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua