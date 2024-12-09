Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ

WSJ: Іран відмовив Асаду у допомозі через загрозу авіаударів із боку Ізраїлю

Уряд Ірану не став допомагати президенту Сирії Башару Асаду та відправляти військове підкріплення через загрозу повітряних ударів з боку армії Ізраїлю. Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Тегеран також звинуватив лідера республіки в тому, що не підготувався до наступу бойовиків.

Згідно з публікацією, іранський літак, який прямував до Сирії, був змушений розвернутися через загрозу ізраїльських авіаударів. Журналісти також зазначили, що Іран попереджав Асада, що якщо допомога і буде, вона буде обмеженою.

«Як Росія, так і значна частина сирійського режиму, включаючи високопоставлених політичних і військових діячів, визнали, що оточення Асада – це корабель, що тоне», – наводить газета слова експерта з безпеки на Близькому Сході Ліни Хатіб.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток. Крім того, лідери збройної сирійської опозиції гарантували безпеку російських військових баз та дипломатичних установ на території Сирії.

До слова, Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада. Близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу.