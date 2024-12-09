Зеленський назвав причину падіння режиму Башара Асада

За словами президента, майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні

Зеленський: «Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу»

Режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні, заявив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ», – сказав Зеленський, відповідаючи на прохання кореспондента «Інтерфакс-Україна» прокоментувати ситуацію в Сирії.

За словами президента, майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.

«Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були «вагнери», – додав Зеленський.

Він зазначив, що російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент.

Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, «Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн».

Президент підсумував, що для запобігання цьому має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджували, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Раніше аналітики ISW зазначали, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Як повідомляє Le Figaro, колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

До слова, Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено.

Також стало відомо, що Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, де йтиметься про ситуацію в Сирії після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістів. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.