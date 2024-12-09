Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав причину падіння режиму Башара Асада

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав причину падіння режиму Башара Асада
За словами президента, майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу»

Режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні, заявив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

«Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ», – сказав Зеленський, відповідаючи на прохання кореспондента «Інтерфакс-Україна» прокоментувати ситуацію в Сирії.

За словами президента, майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.

«Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були «вагнери», – додав Зеленський.

Він зазначив, що російські війська хочуть, щоб їхні режими впливали на африканський континент.

Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, «Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн».

Президент підсумував, що для запобігання цьому має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджували, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Раніше аналітики ISW зазначали, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Як повідомляє Le Figaro, колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

До слова, Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено.

Також стало відомо, що Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання, де йтиметься про ситуацію в Сирії після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістів. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Читайте також:

Теги: армія путін Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента Сирія росія Башар Асад війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідовано пожежу будівлі СТО та шести автомобілів
Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених
6 грудня, 22:14
Над Новомлинськом майорять українські прапори
Героїчна операція на Харківщині: Сили оборони України звільнили Новомлинськ
3 грудня, 11:34
За словами 44-річного гумориста, пара разом вже декілька років
Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
2 грудня, 15:04
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин розстрілу українських військових
У Покровському районі окупанти розстріляли ще чотирьох українських військових
28 листопада, 19:51
Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України групи безпілотників
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в Тернополі
26 листопада, 06:57
Під час своєї першої каденції Трамп заборонив трансгендерним людям приєднуватися до збройних сил, але не звільняв тих, хто уже служить
Трамп хоче заборонити трансгендерним людям службу в армії. Доведеться звільнити тисячі осіб
25 листопада, 14:21
Що святкують 25 листопада
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 листопада, 00:05
Макрон зауважив, що наразі Путін не хоче миру з Києвом й не готовий вести про це перемовини
Макрон повідомив, за яких умов відновить переговори з Путіним
18 листопада, 10:12
Президентка Молдови закликала громадян зберігати пильність
Санду відреагувала на падіння російських дронів у Молдові
11 листопада, 16:33

Політика

Що змусить Путіна піти на переговори з Україною? Припущення Foreign Affairs
Що змусить Путіна піти на переговори з Україною? Припущення Foreign Affairs
Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни
Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни
Зеленський назвав причину падіння режиму Башара Асада
Зеленський назвав причину падіння режиму Башара Асада
Родина Асада тікала через таємні тунелі (фото)
Родина Асада тікала через таємні тунелі (фото)
«Грузинська мрія» вирішила позбавити Саломе Зурабішвілі державної охорони
«Грузинська мрія» вирішила позбавити Саломе Зурабішвілі державної охорони
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
102K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
21K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
19K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
17K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua