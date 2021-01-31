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    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)

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    Під час сьогоднішніх акцій поліція неодноразово застосовувала силу - На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    Під час сьогоднішніх акцій поліція неодноразово застосовувала силу
    Фото: РБК

    Абсолютні лідери за кількістю затриманих – Москва та Санкт-Петербург

    Станом на 20:00 за київським часом в Росії на акціях проти арешту лідера опозиції Олексія Навального вже затримано 4710 чоловік. Про це повідомляє сайт ОВД-інфо, очікується що ця цифра до кінця доби зросте ще більше.

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    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)
    На мітингах опозиції в Росії затримано вже майже пʼять тисяч чоловік (фото)

    Так, понад чотири тисячі чоловік були затримані на акції на підтримку Навального на минулих вихідних, однак кінцеве число в «ОВС-Інфо» підрахували лише через кілька днів після акції.

    Найбільше затриманих правозахисники зафіксували в Москві - 1167, в Санкт-Петербурзі затримано 862 особи. Слід за ними ідуть Красноярськ (194), Нижній Новгород (138), Твер (123), Владивосток (122) і Новосибірськ (103).

    У російському МВС поки не називали офіційне число затриманих по країні, лише окремі управління відомства по регіонах приводили статистику.

    У Москві учасники протесту збиралися біля станцій метро «Червоні Ворота» та «Сухаревська», пройшли до площі Трьох вокзалів, а потім до СІЗО «Матроська тиша», де почалися масові затримання.

    Після розгону протестувальників поблизу ізолятора, вони знову повернулися до площі Трьох вокзалів.

    У Санкт-Петербурзі протестуючі збиралися вийти на Невський проспект, однак вранці 31 січня вся магістраль була перекрита. Тоді учасники акції вийшли на Піонерську площу, де вступили у сутички з поліцейськими.

    Через сутички щодо деяких учасників акції завели кримінальну справу за статтею про застосування насильства відносно представника влади (ч. 1 ст. 318 КК Росії).

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

    Сьогодні вдень стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

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    Теги: Росія МВС правозахисники СІЗО протест Олексій Навальний
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