Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції
Президент Польщі Анджей Дуда
фото з відкритих джерел

Дуда заявив, що після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету 

Президент Польщі Анджей Дуда вперше вирішив заветувати законопроєкт нової правлячої коаліції в парламенті. Про своє рішення Дуда повідомив у Twitter (Х).

«Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, в якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа повинні бути спочатку справедливо і законно відновлені», – заявив Дуда.

Він додав, що після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету і закликав спікера Сейму Шимона Головню та спікерку Сенату Малгожату-Кідаву Блонську терміново скликати обидві палати, щоб розглянути та ухвалити цей законопроєкт пізніше цього року.

«Спроба фінансувати державні ЗМІ за допомогою бюджетного законопроєкту (парламентською більшістю) є неприйнятною в нинішній ситуації. У моєму законопроєкті всі інші бюджетні видатки - на чолі з підвищенням заробітної плати вчителям - будуть збережені», – додав Дуда.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування. Як повідомлялося, усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів.

До слова, 22 грудня, приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закордонний візит.

Теги: уряд Анджей Дуда Держбюджет Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Перевізники повинні об'єднатися в асоціацію і терміново звернутися до відповідних органів влади»
Блокада кордону. Як це оцінюють у Польщі і до чого готуватися українському бізнесу
5 грудня, 09:11
Польський політик Дональд Туск
Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону
29 листопада, 04:19
КПП «Смільниця – Кросценко»
На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина
3 грудня, 10:54
Дональд Туск
Сейм Польщі обрав нового премʼєра
11 грудня, 20:20
«Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок
Перша партія українських вантажівок залізницею прибула до Польщі
10 грудня, 16:18
Нещодавно експорт українського збіжжя на польський ринок був заблокований
Польща хоче на 20 років закрити свій агроринок для України
17 грудня, 13:14
У справі всього було затримано 16 осіб
Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії
20 грудня, 14:52
Зеленський та Сікорський обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України
Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Польщі новий імпульс у стосунках двох країн
22 грудня, 18:45
Три напрямки на кордоні з Польщею залишаються заблокованими
Блокада польського кордону: у черзі понад 2 тис. вантажівок
17 грудня, 11:35

Соціум

Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати
Фінляндія платитиме українцям за повернення додому: хто може отримати виплати
Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції
Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції
На півночі Іраку загинули троє турецьких військових: Ердоган пообіцяв відповідь
На півночі Іраку загинули троє турецьких військових: Ердоган пообіцяв відповідь
Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: розвідка прокоментувала сенсаційну статтю WSJ
Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild
Західна розвідка розповіла, коли Росія може атакувати країни Європи – Bild
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
152K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
25K
Київ замело снігом (фото, відео)
22K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
12K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів
9077
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому

Новини

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
22 грудня, 19:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua