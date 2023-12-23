Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції

Дуда заявив, що після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету

Президент Польщі Анджей Дуда вперше вирішив заветувати законопроєкт нової правлячої коаліції в парламенті. Про своє рішення Дуда повідомив у Twitter (Х).

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«Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, в якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа повинні бути спочатку справедливо і законно відновлені», – заявив Дуда.

Він додав, що після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету і закликав спікера Сейму Шимона Головню та спікерку Сенату Малгожату-Кідаву Блонську терміново скликати обидві палати, щоб розглянути та ухвалити цей законопроєкт пізніше цього року.

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«Спроба фінансувати державні ЗМІ за допомогою бюджетного законопроєкту (парламентською більшістю) є неприйнятною в нинішній ситуації. У моєму законопроєкті всі інші бюджетні видатки - на чолі з підвищенням заробітної плати вчителям - будуть збережені», – додав Дуда.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування. Як повідомлялося, усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів.

До слова, 22 грудня, приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закордонний візит.