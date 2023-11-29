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Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону
Польський політик Дональд Туск
фото з відкритих джерел

Ситуація на кордоні ставить під загрозу польсько-українські відносини

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск, коментуючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною, звинуватив чинний уряд Матеуша Моравецького в бездіяльності. Про це пише PAP. 

«Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів», – сказав політик.

За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію.

Він наголосив, що спочатку, коли це було доречно, Варшава демонструвала радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси. За його словами, Польща має жити в дружбі й підтримувати Україну, проте не нехтувати власними інтересами.

«Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні», – сказав Дональд Туск.

Він також додав, що вивчає цю проблему і проводить зустрічі з політиками й експертами, які займатимуться питанням кордону.

Нагадаємо, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу сьогодні, 28 листопада, увечері. Там почали пропускати вантажівки. 

До слова, колишній прем’єр-міністр Польщі та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск очолив рейтинг найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

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Теги: кордон Дональд Туск Польща

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