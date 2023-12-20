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Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії
У справі всього було затримано 16 осіб
фото ілюстративне

Українців, росіянина та білорусів звинуватили у шпигунстві, а також у створенні організованої злочинної групи

У Польщі засудили 11 громадян України та трьох росіян і білорусів за шпигунство на користь Росії. Серед покараних – в основному молоді чоловіки з різних регіонів України. Про це пишуть польські видання radio.lublin.pl та РАР

Частина підсудних подали клопотання про винесення обвинувального вироку без судового розгляду, справи інших – розглядатимуться в окремих судових засіданнях.

Українців, росіянина та білорусів звинуватили у шпигунстві, а також у створенні організованої злочинної групи. Спільникам РФ призначили від 1,1 року до шести років позбавлення волі, штрафи від 1 тис. до 15 тис. злотих і конфіскацію отриманої винагороди. Неповнолітнього хлопця відправлять до виховного центру і зобов’яжуть продовжити навчання.

Серед засуджених є 11 українців, польське видання опублікувало їхні дані:

  • 19-річний Богдан С. з Полтави;
  • 19-річний Артем А. з Херсона;
  • 23-річний Дмитро С. з Мелітополя;
  • 33-річний Роман З. з Миколаєва;
  • 18-річний Ростислав К. з Кривого Рогу;
  • 29-річний Андрій П. з Кривого Рогу;
  • 26-річний Олексій П. з Кривого Рогу;
  • 24-річний Вадим М. з Вінниці;
  • 44-річний Ярослав Б. з Долини;
  • 17-річний Богдан К. з Дубна;
  • 17-річний Артур М. з Чернігова.

Розслідування стосується загалом 12 українців, трьох студентів з Білорусі та росіянина, який грає у Першій хокейній лізі. У справі було затримано 16 осіб.

«Ми маємо справу з таким сучасним, можливо, досі невідомим способом ведення, або фактично організації, шпигунської мережі на території країни. Я переконаний, що це досить незвично, щось нове не тільки на території Польщі, але й усього ЄС», – сказав прокурор Пьотр Лопатинський.

Зазначається, що шпигуни діяли від січня до березня 2023 року у Хелмі, Медиці, Перемишлі, а також у Жешуві, Варшаві та Помор'ї. Вони проводили розвідку військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, відстежували і документували проходження транспортних засобів з військовою та гуманітарною допомогою для України.

Вони також готувалися до диверсій на залізниці. Жоден з обвинувачених не з'явився в залі суду під час оголошення вироку.

Вирок, винесений Люблінським воєводським судом, не є остаточним, але через добровільне виконання вироку можливості його оскарження обмежені.

Раніше окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії. Суд призначив йому один рік позбавлення волі за шпигунство на користь іноземної держави.

Теги: Польща Україна шпигун росія

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