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Польща хоче на 20 років закрити свій агроринок для України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польща хоче на 20 років закрити свій агроринок для України
Нещодавно експорт українського збіжжя на польський ринок був заблокований
фото ілюстративне

Польський посадовець пропонує заморозити свій агроринок для української продукції 

Заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої «Громадянської коаліції» Міхал Колодзєйчак вважає, що аграрно-споживчий ринок Польщі треба захистити від України. Він пропонує закрити його для українських товарів на 20 років після вступу України до ЄС. Про це посадовець сказав в ефірі радіо Rmf24.

За його словами, у сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств. «Це холдинги, в їхніх руках половина сільськогосподарської землі в Україні», – сказав Колодзєйчак.

Чиновник вважає, що Польща повинна захищати свої інтереси, «як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був заморожений на вісім років».

«Сьогодні ми повинні говорити про те, що аграрно-харчові товари з України – неперероблені та перероблені – не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС», – заявив Колодзєйчак.

До слова, Колодзєйчак донедавна був відомим активістом, який захищав інтереси польського села, він очолював аграрний рух «Агроунія». Під час так званої зернової кризи він активно підтримував блокаду експорту українського збіжжя на польський ринок, закликаючи розширити перелік продуктів, імпорт яких до Польщі з України має бути заборонений.

Нагадаємо, об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулося до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт на певні види продукції.

Теги: Польща продукти аграрії Україна

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