Сейм Польщі схвалив уряд Туска

Президент Польщі приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Туска вранці в середу, 13 грудня

Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201

12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування.

Як пише видання, за підтримку нового уряду Дональда Туска проголосували всі парламентарії з коаліції «Громадянської коаліції», «Лівих» та «Третього шляху». Проти проголосували депутати з колишньої провладної партії «Право та справедливість» й ультраправого об’єднання «Конфедерація».

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Усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів. Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту.

Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Її ж представник Чеслав Секерський має стати міністром сільського господарства.

Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.

Нагадаємо, сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни.

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Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС.

«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.