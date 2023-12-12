Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сейм Польщі схвалив уряд Туска

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Президент Польщі приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Туска вранці в середу, 13 грудня
фото: Sejm RP/X

Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201

12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування.

Як пише видання, за підтримку нового уряду Дональда Туска проголосували всі парламентарії з коаліції «Громадянської коаліції», «Лівих» та «Третього шляху». Проти проголосували депутати з колишньої провладної партії «Право та справедливість» й ультраправого об’єднання «Конфедерація».

Усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів. Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту. 

Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Її ж представник Чеслав Секерський має стати міністром сільського господарства.

Очікується, що президент Польщі Анджей Дуда приведе до присяги уряд нового прем’єр-міністра Дональда Туска вранці в середу, 13 грудня.

Нагадаємо, сейм Польщі 11 грудня, висунув лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра країни. 

Під час виборчої кампанії Туск неодноразово підкреслював, що всебічно підтримує Україну та прагне відновлення повноцінної співпраці із ЄС. 

«У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні, військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву», – наголошував політик.

Крім того, Туск заявляв, що готовий шукати рішення ситуації з блокування кордону польськими перевізниками. Він запевнив, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону припинилася.

Читайте також: 

Теги: Польща Дональд Туск Анджей Дуда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Європейської Комісії, Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії звернулася до Путіна на саміті G20
22 листопада, 22:34
Переговори Умєрова і Остіна у Пентагоні
Остін провів переговори з Умєровим у Пентагоні «за закритими дверима»
7 грудня, 04:20
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський завтра поїде у США: названа мета візиту
10 грудня, 22:13
Карл Негаммер заявив, що Австрія «не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах»
Канцлер Австрії заявив, що країна проти переговорів про вступ України до ЄС
Вчора, 14:09
До США не випустили не лише Порошенка, але і всіх депутатів «Європейської Солідарності»
Чому Порошенка не випустили з України? «Європейська Солідарність» відповіла СБУ
2 грудня, 19:54
Цьогоріч кількість українських дітей у навчальних закладах зросла на 6,5 тисяч
Скільки українських дітей навчаються у школах Польщі: дані МОН
24 листопада, 14:19
За інформацією очільника Латвії, є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів
Президент Латвії вказав, де ЄС може взяти додаткові снаряди для України
26 листопада, 17:59
Цілодобовий страйк має початися із 27 листопада
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
27 листопада, 11:49
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну
Вчора, 23:14

Політика

Зеленський розповів, про які пріоритети на 2024 рік говорив із Байденом
Зеленський розповів, про які пріоритети на 2024 рік говорив із Байденом
Зеленський та Байден провели спільну конференцію у Вашингтоні
Зеленський та Байден провели спільну конференцію у Вашингтоні
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну
Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Україні до канікул, аби не зробити подарунок Путіну
Війна в Україні переросте в партизанську, якщо допомога зменшиться – Зеленський у Конгресі США
Війна в Україні переросте в партизанську, якщо допомога зменшиться – Зеленський у Конгресі США
Угорщина назвала умову, за якої зніме вето на допомогу Україні
Угорщина назвала умову, за якої зніме вето на допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
16K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
16K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
13K
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України
13K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
12K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни

Новини

13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua