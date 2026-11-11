Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови

Ракетний проліт зафіксували вранці 11 листопада на тлі масованих російських атак на Україну

Вранці 11 листопада російські крилаті ракети «Бандероль» перетнули повітряний простір Молдови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони країни.

«У зв’язку з масовими атаками Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу повідомляє про вторгнення в повітряний простір країни двох крилатих ракет типу «Бандероль». Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку населеного пункту Яськи, Одеської області, Україна, у напрямку населеного пункту Тудора, Штефан-Водського району, і покинула повітряний простір країни о 06:09 у напрямку населеного пункту Старокозаче, Одеської області, Україна», – йдеться у повідомленні.

«Бандероль» (S8000) – це російська малогабаритна крилата ракета, яку Росія використовує для ударів по Україні.

За даними міністерства, друга ракета перетнула державний кордон о 06:06 з боку населеного пункту Лиманське Одеської області у напрямку населеного пункту Первомайськ і покинула національний повітряний простір о 06:10 у напрямку населеного пункту Роздільна, Одеська область.

«Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору у співпраці з компетентними органами та партнерами», – додається у заяві.

До слова, пізно ввечері 10 листопада в трьох краях Латвії було оголошено повітряну тривогу через можливу загрозу з повітря, а в сусідній Литві підняли винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору.