Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови
«Бандероль» (S8000) – це російська малогабаритна крилата ракета
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ракетний проліт зафіксували вранці 11 листопада на тлі масованих російських атак на Україну

Вранці 11 листопада російські крилаті ракети «Бандероль» перетнули повітряний простір Молдови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони країни.

«У зв’язку з масовими атаками Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу повідомляє про вторгнення в повітряний простір країни двох крилатих ракет типу «Бандероль». Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку населеного пункту Яськи, Одеської області, Україна, у напрямку населеного пункту Тудора, Штефан-Водського району, і покинула повітряний простір країни о 06:09 у напрямку населеного пункту Старокозаче, Одеської області, Україна», – йдеться у повідомленні.

«Бандероль» (S8000) – це російська малогабаритна крилата ракета, яку Росія використовує для ударів по Україні.

За даними міністерства, друга ракета перетнула державний кордон о 06:06 з боку населеного пункту Лиманське Одеської області у напрямку населеного пункту Первомайськ і покинула національний повітряний простір о 06:10 у напрямку населеного пункту Роздільна, Одеська область.

«Центр повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору у співпраці з компетентними органами та партнерами», – додається у заяві.

 До слова, пізно ввечері 10 листопада в трьох краях Латвії було оголошено повітряну тривогу через можливу загрозу з повітря, а в сусідній Литві підняли винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору.

Теги: Молдова росія російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на території Кіришського нафтопереробного заводу після атаки безпілотників
Безпілотники вкотре атакували другий за потужністю НПЗ Росії
9 листопада, 03:43
Завершення війни не означатиме зникнення російської військової загрози для Європи
Генсек НАТО попередив, якою загрозою для Європи обернеться закінчення війни в Україні
6 листопада, 15:30
Поразка України створює ще більші ризики для безпеки Європи
Що втратить Захід, знецінивши український подвиг
24 жовтня, 11:58
Кремль вважає цей крок «жестом доброї волі», тому Росія нічого не вимагає від США натомість
Трамп відреагував на «жест доброї волі» Путіна під час переговорів із Віткоффом
21 жовтня, 15:57
Рубіо: Цей дизель усе одно буде проданий, так чи інакше
«Цей дизель усе одно продали б»: Рубіо відповів на критику щодо зупинки санкцій проти РФ
18 жовтня, 04:29
Зеленський звинуватив США у заохоченні Путіна до нових ударів по Україні
Зеленський різко відреагував на замороження «пекельних санкцій» проти Росії
17 жовтня, 12:27
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав головну небезпеку російських диверсій
Глава МЗС Естонії розповів, як Росія планує підірвати підтримку України
15 жовтня, 17:13
У пошкодженому внаслідок російського удару житловому будинку рятувальники гасять пожежу
Зеленський заявив, що партнери знову не попередили про пуски балістики
13 жовтня, 23:28
Удари по таких об’єктах можуть ускладнювати переробку нафти та постачання пального на російський ринок
Зеленський нагадав США, що Україна вирішує, чи працюватимуть російські НПЗ
12 жовтня, 11:54

Соціум

Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7
Санкції, ППО та Чорне море: Сибіга розкрив деталі переговорів України з очільниками G7
Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови
Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови
Латвія оголошувала повітряну тривогу у трьох краях, Литва піднімала винищувачі НАТО
Латвія оголошувала повітряну тривогу у трьох краях, Литва піднімала винищувачі НАТО
У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
У Росії розпочалася хвиля скорочень співробітників лікарень, дитбудинків та шкіл через дефіцит коштів
Росія почала забороняти танці з «недружніх» країн
Росія почала забороняти танці з «недружніх» країн
У Краснодарі депутати будуть ходити по квартирах для виявлення нелояльних громадян
У Краснодарі депутати будуть ходити по квартирах для виявлення нелояльних громадян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Вчора, 16:22

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua