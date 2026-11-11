Латвія оголошувала повітряну тривогу у трьох краях, Литва піднімала винищувачі НАТО

У Латвії було приведено в готовність підрозділи дронів-перехоплювачів і протиповітряної оборони

Пізно ввечері 10 листопада в трьох краях Латвії було оголошено повітряну тривогу через можливу загрозу з повітря, а в сусідній Литві підняли винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bb.lv.

Близько 23:20 попередження помаранчевого рівня оголосили в Лудзенському краї. Приблизно через 20 хвилин тривогу жовтого рівня запровадили також в Аугшдаугавському та Краславському краях. Згодом у Краславському краї рівень загрози підвищили до помаранчевого. У готовність привели підрозділи дронів-перехоплювачів і протиповітряної оборони.

За помаранчевого рівня жителям рекомендують залишатися в приміщеннях і дотримуватися правила двох стін. Жовтий рівень не передбачає необхідності вживати спеціальних заходів. Близько 00:20 рівень загрози в усіх трьох краях знизили до жовтого, а о 00:40 повітряну тривогу скасували.

Водночас у Литві Національний центр управління кризовими ситуаціями повідомив про підняття винищувачів місії НАТО з охорони повітряного простору. Литовська влада також розвертала літаки, які мали приземлитися у Вільнюсі.

До слова, 6 листопада в Литві розпочалися масштабні військові навчання Бундесверу за участю понад 6 тис. військовослужбовців.