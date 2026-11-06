Генсек НАТО попередив, якою загрозою для Європи обернеться закінчення війни в Україні

Після припинення бойових дій російська армія, значна частина якої зараз воює проти України, зможе становити небезпеку для інших європейських країн

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа має зберігати пильність щодо можливої російської агресії навіть після завершення війни в Україні. За його словами, припинення бойових дій вивільнить значну частину російської армії, яка нині залучена до війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рютте наголосив, що завершення війни не означатиме зникнення російської військової загрози для Європи. Наразі значна кількість російських військових зосереджена на українському напрямку, тому безпосередня небезпека для інших країн Європи не проявляється так гостро.

«Російська загроза зараз безпосередньо не проявляється на наших кордонах, оскільки багато їхніх військових зайняті в Україні. Але якщо це закінчиться, їхня величезна армія не просто залишиться величезною армією», – сказав генсек Альянсу.

Окремо генсек НАТО підкреслив важливу роль Сполучених Штатів у забезпеченні європейської безпеки. За його словами, Європа поки не здатна самостійно забезпечити необхідний рівень оборони без американської підтримки.

Варто нагадати, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться мирною угодою, яка передбачатиме певні компроміси. На його думку, однозначна перемога однієї зі сторін є малоймовірним сценарієм.