Джонсон назвав «абсолютно останній термін» виходу Британії з ЄС



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Прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон

Прем'єр Британії поклав провину за невдалу спробу вийти з Євросоюзу на парламент

Прем'єрміністр Великобританії Боріс Джонсон пообіцяв вивести країну зі складу ЄС до січня і встановив новий «абсолютно останній» термін виходу країни з Євросоюзу.

Про це повідомляє The New European.

«Боріс Джонсон пообіцяв виконати Brexit до січня, як абсолютного кінцевого терміну - в день, коли він востаннє зобов'язався вивести Великобританію з ЄС», - йдеться в повідомленні.

Джонсон, який раніше обіцяв, що Великобританія вийде з ЄС до кінця жовтня, поклав провину за невдалу спробу вийти з Євросоюзу на парламент.

«Просто там занадто багато людей, які свідомо противляться Brexit, які хочуть зірвати його. Це була воля народу. Люди за це проголосували значною більшістю, а парламент просто чинить опір їх волі», - сказав Джонсон журналістам під час візиту до лікарні Адденбрука в Кембриджі.

Декілька днів тому Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

30 жовтня Верхня палата парламенту Великобританії також схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit. У вівторок ЄС офіційно відтермінував Brexit.