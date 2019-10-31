Палата лордів підтримала дострокові вибори в парламент Британії



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Законопроєкт пройшов у Палаті лордів всі стадії розгляду

Статус закону документ повинен отримати після того, як його підпише королева Єлизавета II

Верхня палата парламенту Великобританії схвалила закон про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня 2019 року, ініційований прем'єрміністром Борісом Джонсоном.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що законопроєкт пройшов у Палаті лордів всі стадії розгляду.

Статус закону він повинен отримати після того, як його підпише королева Єлизавета II. На це відводиться трохи менше тижня, оскільки для того, щоб вибори відбулися в обумовлений термін, парламент повинен бути розпущений для проведення виборчої кампанії не пізніше 6 листопада.

Декілька днів тому Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Джонсон погодився на відстрочку Brexit. У вівторок ЄС офіційно відтермінував Brexit.