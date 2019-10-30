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    Британський парламент підтримав проведення дострокових виборів у грудні

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    У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей - Британський парламент підтримав проведення дострокових виборів у грудні
    У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей

    Тепер на користь дочасних виборів мають висловитися й члени верхньої палати — Палати лордів

    Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.

    Про це йдеться у дописі у Twitter Палати громад.

    «У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей», - зазначається у повідомленні.

    Тепер на користь дочасних виборів мають висловитися й члени верхньої палати — Палати лордів.

    Нагадаємо, напередодні парламент Великої Британії проголосував проти проведення дострокових виборів в грудні.

    Раніше прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив про намір провести дострокові вибори в країні 12 грудня.

    Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

    Джонсон погодився на відстрочку Brexit. У вівторок ЄС офіційно відтермінував Brexit.

    вибори Brexit політика Велика Британія парламент
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