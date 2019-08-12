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    У світі

    У Великобританії пообіцяли застосувати «акт Магнітського» після Brexit

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    <p>Глава МЗС Британії розповів, що раніше ознайомився з досвідом Канади в сфері застосування &laquo;акту Магнітського&raquo;</p> - У Великобританії пообіцяли застосувати «акт Магнітського» після Brexit

    Глава МЗС Британії розповів, що раніше ознайомився з досвідом Канади в сфері застосування «акту Магнітського»

    Активи порушників прав людини будуть заморожені у Великій Британії, а самим власникам активів буде заборонено в'їжджати на територію Сполученого королівства

    Велика Британія після виходу з Євросоюзу має намір ввести в дію так звану поправку Магнітського до закону «Про санкції і боротьбу з відмиванням грошей».

    Про це в статті для The Sunday Telegraph повідомив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

    Міністр розповів, що раніше ознайомився з досвідом Канади в сфері застосування «акту Магнітського». За його словами, активи порушників прав людини будуть заморожені у Великій Британії, а самим власникам активів буде заборонено в'їжджати на територію Сполученого королівства.

    Рааб попередив, що порушникам заборони, які, за його словами, наживаються на інших людях і застосовують тортури, не вдасться сховатися у Великій Британії.

    «Список Магнітського» був розроблений у 2012 році у Вашингтоні. У ньому визначено коло осіб, причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського в московському СІЗО.
    Акт Магнітського передбачає візові та фінансові санкції відносно ряду російських чиновників. У чорний список потрапили ті, хто відповідальний за позасудові розправи, тортури та інші брутальні порушення прав людини. Аналогічні юридичні норми були схвалені в Естонії в 2016 році, в Канаді і Литві – в 2017-му і в Латвії – в 2018-му.

    Джерело: Радіо Свобода

    МЗС міністр Brexit Велика Британія права людини
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