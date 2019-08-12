У Великобританії пообіцяли застосувати «акт Магнітського» після Brexit
Глава МЗС Британії розповів, що раніше ознайомився з досвідом Канади в сфері застосування «акту Магнітського»
Активи порушників прав людини будуть заморожені у Великій Британії, а самим власникам активів буде заборонено в'їжджати на територію Сполученого королівства
Велика Британія після виходу з Євросоюзу має намір ввести в дію так звану поправку Магнітського до закону «Про санкції і боротьбу з відмиванням грошей».
Про це в статті для The Sunday Telegraph повідомив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.
Міністр розповів, що раніше ознайомився з досвідом Канади в сфері застосування «акту Магнітського». За його словами, активи порушників прав людини будуть заморожені у Великій Британії, а самим власникам активів буде заборонено в'їжджати на територію Сполученого королівства.
Рааб попередив, що порушникам заборони, які, за його словами, наживаються на інших людях і застосовують тортури, не вдасться сховатися у Великій Британії.
Джерело: Радіо Свобода