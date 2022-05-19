Росія зменшила масштаби своїх дій в Україні – Пентагон

Менші підрозділи також зменшили свої цілі, зосередившись на певних містах, селах і навіть перехрестях

Російські командири перейшли до атак менших підрозділів, що свідчить про те, що їхні амбіції стали мізернішими навіть у тактичному масштабі. Про це повідомляє Washington Post, цитуючи представника Міністерства оборони США.

Командири зазвичай використовували тактичні війська батальйонів, які налічують кілька сотень солдатів для маневрування по полю бою. Але тривалі бої на Донбасі на сході України та зупинені наступи Росії призвели до того, що менші російські підрозділи відокремилися, повідомив журналістам представник американської оборони.

«Військові компанії, які налічують від кількох десятків до близько 100 солдатів, іноді очолювали напади», — сказав чиновник на умовах анонімності згідно з основними правилами, встановленими Пентагоном.

Ці менші підрозділи також зменшили свої цілі, зосередившись на певних містах, селах і навіть перехрестях. Але інші тактики не змінилися, наприклад артилерійські бомбардування з наступними штурмами сухопутних військ, які були менш ефективними, оскільки вони не завжди маневрували разом з підтримкою танків та інших підрозділів.

Нагадаємо, що ще у квітні катастрофічну ситуацію в російській економіці визнав давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін.

У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

Учора, 17 травня, видання Bloomberg написало, що Білий дім уже готовий заблокувати можливість для Росії проводити виплати за державним боргом, що значно наблизить імовірність дефолту.

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