Експерти пояснили, як вплинуть протести в Гонконгу на місцеву економіку



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Протести у Гонконгу

«Між Гонконгом і США підписані спеціальні угоди, які встановлюють не просто стратегічні відносини, вони встановлюють преференції торговельних відносин», - зазначив китаєзнавець Юрій Пойта

Протести в Гонконгу проти законопроекту про екстрадицію можуть завдати економічних збитків. Таку думку висловили журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль та керівник секції Азіатсько-Тихоокенського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, китаєзнавець Юрій Пойта під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Між Гонконгом і США підписані спеціальні угоди, які встановлюють не просто стратегічні відносини, вони встановлюють преференції торговельних відносин. Тому що всі товари, які йдуть від Гонконгу до США, вважаються зробленими не в Китаї. І тому торговельні бар’єри, торговельні війни не стосуються Гонконгу», - каже Пойта.

Експерт зазначає, що Гонконг є 19-м партнером Сполучених Штатів Америки в торгівлі. «В Гонконгу є сальдо в торговому обороті Америки, тому рахується воно окремо (не рахується торговельне сальдо з Китаєм, хоча Гонконг входить до КНР. – Главком), складає 30 мільярдів доларів, це також дуже важливо», - продовжує Пойта.

Гонконг є своєрідними воротами для США у азійський регіон. «У той же час це вигідно Китаю, тому що реєструючи там компанії, можна обходити відповідні бар’єри, тарифні бар’єри і т.д. І за такими особливими умовами можна працювати зі США, з іншим світом. Наразі також розглядається можливість стосовно того, якщо ситуація буде погіршуватись, то не виключено, що США будуть переглядати законодавство стосовно торгівлі й особливих відносин між США і Гонконгом, що також може бути одним із важелів для впливу під час торговельної війни», - каже Пойта.

Олексій Коваль звертає увагу на те, що сьогодні місцевих мешканців турбує питання впливу затяжних мітингів на економіку їхнього регіону.

«Гонконгців зараз турбує, чи вплинуть ці протести на економічну ситуацію, чи злякаються інвестори, які вкладають шалені гроші. Справді, ці всі події можуть вплинути на бізнес-клімат, на економічну активність в Гонконгу, на проведення міжнародних конференцій. Після цих подій, я думаю все ж таки - це пауза (у протестах – Главком), тому що закон не відкликаний, хоча цього домагаються тепер протестувальники. Більше того на останніх своїх виступах вони заявили, що хочуть відставки пані губернаторки (губернатор Гонконгу Кері Лам вважається лояльною до Пекіну. – Главком) і це теж треба врахувати», - зауважує Коваль.

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Нагадаємо, 12 червня у Гонконзі між протестувальниками та поліцією відбулися сутички. Повідомлялося, що біля будівлі уряду у бік правоохоронців протестувальники кидали запальні суміші, а та у свою чергу застосовувала проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ.