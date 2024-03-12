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Експрацівника Boeing знайдено мертвим після його свідчень в судовому процесі проти компанії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Експрацівника Boeing знайдено мертвим після його свідчень в судовому процесі проти компанії
Джон Барнетт пропрацював у Boeing 32 роки, перш ніж піти на пенсію в 2017 році за станом здоров'я
фото: X/Megatron_ron

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У США знайдено мертвим колишнього співробітника Boeing, який висловлював занепокоєння щодо виробничих стандартів компанії. Про це повідомляє DailyMail.

62-річного Джона Барнетта знайшли мертвим у його вантажівці на парковці готелю в Південній Кароліні, повідомив його адвокат. Це сталося через сім років після того, як він вийшов на пенсію після 32 років кар'єри.

Колишній менеджер з якості на заводі Boeing у Північному Чарльстоні помер від «самоушкодження», повідомили поліцейські в Чарльстоні, додавши, що вони все ще проводять розслідування.

Смерть Барнетта сталася під час перерви в показаннях у справі про помсту інформаторам, де він стверджував, що працівники під тиском навмисно встановлювали нестандартні деталі до літаків на конвеєрі.

Джон Барнетт сказав, що в деяких випадках механіки встановлювали на літаки неякісні деталі, які діставали «ледь не зі смітників», аби уникнути затримок при будівництві. У 2017 році комісія навіть підтвердила деякі його занепокоєння, вимагаючи від Boeing вжити заходів.

Минулого тижня Барнетт дав показання адвокатам Boeing у справі, повідомив його адвокат Браян Ноулз.

Нагадаємо, глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після інциденту.

Інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії невеликий пасажирський літак розбився у місті Спа, зіткнувшись з автомобілем.

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Теги: літак адвокат розслідування вчитель Daily Mail

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