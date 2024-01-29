У Бельгії літак врізався в автівку та спалахнув (фото)

Однією із причин аварії став сильний вітер

У Бельгії невеликий пасажирський літак розбився у місті Спа, зіткнувшись з автомобілем. Про це пише видання Spiegel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Літак, заходячи на посадку, врізався в автомобіль, який стояв уздовж шосе. Унаслідок зіткнення, і літак, і автомобіль швидко спалахнули.

фото: Belga

Аварія сталася приблизно за 100 метрів від аеродрому. Однією із причин став сильний вітер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пілот і ще одна людина загинули в аварії. Обидва загиблих були німцями.

фото: Sudinfo LaMeuse Verviers/X

Водночас водій автомобіля вийшов зі свого транспортного засобу, коли сталася аварія, що й врятувало йому життя.

Нагадаємо, легкомоторний літак для гасіння лісових пожеж зазнав аварії в Чилі. Повітряне судно звалилося на трасу, зачепивши при цьому легковий автомобіль.

Раніше у літака Boeing двері відвалились просто у польоті. Глава американської авіабудівної корпорації Boeing Дейв Келхун заявив, що компанія зобов'язана визнати наявність технічних проблем у лайнерів 737 Max 9 після того, як один із них втратив люк аварійного виходу безпосередньо під час польоту.

Інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон.