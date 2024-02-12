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Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)
Підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням
фото: партизанський рух «Атеш»

«Атеш» поширив листівки з посланням для льотчиків, що здійснюють польоти на бортах

Партизани потрапили на аеродром Єйська у Росії. Саме його загарбники використовують  для обстрілів по мирних містах України. Про це повідомили в партизанському русі «Атеш» у Telegram.

«Атеш» працює на аеродромі Єйська», – йдеться у повідомленні.

Партизани розповіли про виконання комплексу дій в Єйську. Зокрема, підпілля провело розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів через те, що окупанти використовують його для атак по території України.

Також підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію було передано Силам оборони.

Крім цього, «Атеш» поширив листівки з посланням для льотчиків, що здійснюють польоти на цих бортах. Також підпілля закликало російських пілотів до співпраці.

«Спільними зусиллями зупинимо цю війну», – додали в «Атеш».

Раніше партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну. Партизани зазначили, що кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують залучатись до нападів на мирні міста

 

Теги: партизани літак обстріл війна

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