Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)

«Атеш» поширив листівки з посланням для льотчиків, що здійснюють польоти на бортах

Партизани потрапили на аеродром Єйська у Росії. Саме його загарбники використовують для обстрілів по мирних містах України. Про це повідомили в партизанському русі «Атеш» у Telegram.

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«Атеш» працює на аеродромі Єйська», – йдеться у повідомленні.

Партизани розповіли про виконання комплексу дій в Єйську. Зокрема, підпілля провело розвідку аеродрому, який є одним зі стратегічно важливих об'єктів через те, що окупанти використовують його для атак по території України.

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Також підпіллю вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію було передано Силам оборони.

Крім цього, «Атеш» поширив листівки з посланням для льотчиків, що здійснюють польоти на цих бортах. Також підпілля закликало російських пілотів до співпраці.

«Спільними зусиллями зупинимо цю війну», – додали в «Атеш».

Раніше партизани з'ясували, де росіяни тримають кораблі, з яких обстрілюють Україну. Партизани зазначили, що кораблі належать до 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують залучатись до нападів на мирні міста