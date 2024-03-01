Тортури холодом, побиття, отруєння: російський правозахисник назвав версії вбивства Навального

За два дні до смерті опозиціонера в колонію приїхали спецслужби й демонтували цілу низку прихованих «жучків» і мікрофонів

Російський правозахисник Володимир Осєчкін заявив, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального у російській в'язниці – це вбивство, а не смерть. Про це він розповів в інтерв’ю для видання «Гордон».

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На думку Осєчкіна, у виправній колонії до опозиціонера було застосовано цілий спектр тортур. Йдеться про катування холодом. Друга гіпотеза правозахисника – що після того, як Навальний сильно замерз, його били. «Якщо людина перебуває без руху, коли вона замерзає протягом кількох годин, то кількох сильних ударів у ділянку серця досить, щоб домогтися перебою в його роботі. Плюс до всього ми не відкидаємо того, що в їжу йому могли теж щось підмішувати», – припустив Володимир.

Крім того, правозахисник додав, що одним з видів мордувань у колонії №3, де перебував Навальний, цілком могла бути так звана залізна шафа. Саме там ув'язнених могли закривати на кілька годин з температурою в середині від -20°C до -30 °C як особливе покарання. Практика такого виду катувань розповсюджена в багатьох російських колоніях.

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На думку правозахисника, останки опозиціонера треба було б швидко перенаправити з Росії до Європи, де є незалежні від російського режиму медики й експерти, які можуть установити точну причину смерті. Адже за допомогою певних процедур російських патологоанатомів за півтора місяця можна позбавитися будь-яких доказів мордувань чи навіть отруєння. Тож, якщо тіло не вдасться забрати найближчим часом, його кремують.

«Це те, що нам зараз здається фантастичним, але один зі сценаріїв... Мені одне із джерел сказало, що розглядають варіант, щоб на сім'ю, на тих, хто зараз у Росії, вчинити тиск і або за допомогою тиску, або за допомогою просто фальсифікацій підписів отримати документ – і кремація», – пояснив Осєчкін.

За інформацією правозахисника, протягом усього строку Навального, починаючи із січня 2021 року, коли його помістили в СІЗО, у всіх приміщеннях, де він перебував, окрім відкритої системи відеоспостереження, встановлювали ще й приховані датчики, «жучки», мікрофони.

За два дні до смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонію №3, де його утримували, приїжджали співробітники центрального апарату ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) і ФСБ (Федеральна служба безпеки), які демонтували цілу низку прихованих «жучків» і мікрофонів.

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«Частину архівів зараз видаляють, а на частині зараз – за тією самою методологією, за якою все це відбувалося в пітерському СІЗО №4, коли підприємця Валерія Пшеничного вбивали в лютому 2018 року вони порізали похвилинно відеофайли й обрізали дату, номер камери відеоспостереження й час зйомки. І от просто зараз, ось поки ми з вами тут говоримо, сидять фахівці з Москви й тим самим займаються з відеоархівом ФСВП», – заявив Осєчкін.

Правозахисник переконаний, що такий вчинок Путіна не отримає міжнародне схвалення та не додасть йому політичних балів перед виборами. «Тут, мені здається – от він і його аналітики – вони тут програли дуже сильно, тому що, по суті, мертвий Навальний, убитий Навальний – він для Путіна зараз от виростає як такий велетень, такий великий, колективний Навальний», – сказав Осєчкін.

«Сьогодні – про Навального, але треба не забувати й про наше найбільше розслідування останніх років: про катувальні конвеєри, у яких страждають українські полонені, котрих там убивають», – наголосив Володимир.

Зауважимо, 17 січня 2021 року Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де лікувався після отруєння бойовою речовиною класу «Новачок». Одразу після повернення політика затримали у справі «Ів Роше» й заарештували на 30 діб (у межах справи він дістав умовний строк і мав реєструватися у слідчих, але не робив цього через лікування в Німеччині).

Проте згодом суд замінив Навальному умовний строк на реальний. Політик мав пробути в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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У серпні 2023 року Мосміськсуд призначив Навальному 19 років колонії особливого режиму у справі про «екстремізм» з урахуванням уже відбутого строку.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Опозиціонеру нібито після прогулянки стало зле й він знепритомнів. Медики намагалися реанімувати його й констатували смерть засудженого.

Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Крім того, президент США Байден виступив з офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера. Також Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального.

До слова, дружина Навального закликала росіян боротися проти війни. У своєму зверненні до громадян країни-агресорки вона закликала розділити з нею «лють, ненависть та злість» до тих, хто «посмів вбити наше майбутнє».

Як раніше повідомлялося, Юлія Навальна виступила у Європейському парламенті. Вона розповіла про те, яким тортурам піддавався її чоловік у в'язниці та як треба боротися із режимом Путіна.