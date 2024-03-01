Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден помітив нову технологічну загрозу з боку Китаю – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Байден помітив нову технологічну загрозу з боку Китаю – Financial Times
Байден ініціював нове розслідування щодо китайських автомобілів
фото із відкритих джерел

Президент США попередив, що новітні транспортні засоби можуть «зливати» конфіденційні дані іноземним урядам, зокрема для КНР 

Президент США Джо Байден звинуватив китайські автобренди у посиленні загрози національній безпеці США. Про особливості американського вільного ринку та конкуренції на ньому пише видання Financial Times.

Байден запідозрив Китай у збиранні секретних даних за допомогою електрокарів. Він доручив провести розслідування щодо можливих загроз з боку китайських «підключених» електромобілів, які, за його словами,китаські можуть збирати секретні дані та відправляти до Китаю.  За версією очільника Білого Дому йдеться не тільки про те, що китайські автомобілі завдяки своїй універсальності та низьким цінам витісняють американські бренди. Байден також упевнений, що іноземні транспортні засоби можуть збирати конфіденційні дані, якими користуються закордонні уряди.

Водночас президент доручив визначити заходи, які слід вжити його адміністрації, щоб не допустити підриву Китаєм національної безпеки за рахунок експорту таких автомобілів. За словами Байдена, він пішов на такий «безпрецедентний» крок, щоб гарантувати, що Америка збереже свою «динамічну автомобільну промисловість».

«Китай сповнений рішучості домінувати в майбутньому автомобільного ринку, в тому числі використовуючи несумлінну практику. Китай може наповнити наш ринок своїми автомобілями, створюючи загрозу нашій національній безпеці. Я не дозволю цьому статися», – заявив глава держави, оголошуючи про початок розслідування.

Байден порівняв китайські автомобілі зі «смартфонами на колесах» і висловив стурбованість, що ті можуть збирати конфіденційні дані про громадян та інфраструктуру США та відправляти китайській владі. Він також не виключив, що влада КНР може отримати віддалений доступ до вироблених у Китаї транспортних засобів.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо також заявила, що «підключені» автомобілі здатні збирати величезну кількість конфіденційних даних – від маршрутів до біометричної інформації. «Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти, як іноземний противник, такий як Китай, який має доступ до такого роду інформації у великих обсягах, може використовувати її, щоб створити серйозну загрозу національній безпеці та приватному життю громадян США», – сказала вона.

Як зазначає Financial Times, навіть багато американських компаній виробляють машини в Китаї, щоб потім експортувати до США. Так, майже третина електромобілів, ввезених із Китаю до США у 2023 році, були Tesla, вироблені на заводі у Шанхаї.

Нагадаємо, Китай використовує штучний інтелект (ШІ) для збирання інформації про громадян США. Про це пише The Wall Street Journal. За даними газети, такі побоювання звучать з боку американських спецслужб. Штучний інтелект був у списку критично важливих технологій США, які має захистити Федеральне бюро розслідувань. Водночас Китай помістив ШІ до списку технологій, у яких вчені хочуть досягти прориву до 2025 року.

Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, крім загрози крадіжки інтелектуальної власності. Замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, ФБР та інші агентства вважають, що «Китай може використовувати ШІ для збирання та зберігання даних на американців у масштабах, які не були можливі ніколи раніше».

До слова, у восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами. 

Читайте також: Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибули до Німеччини
Теги: США влада штучний інтелект президент розслідування машини політика промисловість ринок Китай Джозеф Байден авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден помітив нову технологічну загрозу з боку Китаю – Financial Times
Байден помітив нову технологічну загрозу з боку Китаю – Financial Times
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
«Французи не вмиратимуть за Україну»: очільник МЗС Франції виступив із новою заявою
«Французи не вмиратимуть за Україну»: очільник МЗС Франції виступив із новою заявою
Канада готова відправити військових в Україну, але за важливої умови
Канада готова відправити військових в Україну, але за важливої умови
Британія закликає Німеччину передати ракети Taurus Україні – Bloomberg
Британія закликає Німеччину передати ракети Taurus Україні – Bloomberg
Тортури холодом, побиття, отруєння: російський правозахисник назвав версії вбивства Навального
Тортури холодом, побиття, отруєння: російський правозахисник назвав версії вбивства Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
54K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
29K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
25K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
11K
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
5145
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів

Новини

Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Сьогодні, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua