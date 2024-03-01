Байден помітив нову технологічну загрозу з боку Китаю – Financial Times

Президент США попередив, що новітні транспортні засоби можуть «зливати» конфіденційні дані іноземним урядам, зокрема для КНР

Президент США Джо Байден звинуватив китайські автобренди у посиленні загрози національній безпеці США. Про особливості американського вільного ринку та конкуренції на ньому пише видання Financial Times.

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Байден запідозрив Китай у збиранні секретних даних за допомогою електрокарів. Він доручив провести розслідування щодо можливих загроз з боку китайських «підключених» електромобілів, які, за його словами,китаські можуть збирати секретні дані та відправляти до Китаю. За версією очільника Білого Дому йдеться не тільки про те, що китайські автомобілі завдяки своїй універсальності та низьким цінам витісняють американські бренди. Байден також упевнений, що іноземні транспортні засоби можуть збирати конфіденційні дані, якими користуються закордонні уряди.

Водночас президент доручив визначити заходи, які слід вжити його адміністрації, щоб не допустити підриву Китаєм національної безпеки за рахунок експорту таких автомобілів. За словами Байдена, він пішов на такий «безпрецедентний» крок, щоб гарантувати, що Америка збереже свою «динамічну автомобільну промисловість».

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«Китай сповнений рішучості домінувати в майбутньому автомобільного ринку, в тому числі використовуючи несумлінну практику. Китай може наповнити наш ринок своїми автомобілями, створюючи загрозу нашій національній безпеці. Я не дозволю цьому статися», – заявив глава держави, оголошуючи про початок розслідування.

Байден порівняв китайські автомобілі зі «смартфонами на колесах» і висловив стурбованість, що ті можуть збирати конфіденційні дані про громадян та інфраструктуру США та відправляти китайській владі. Він також не виключив, що влада КНР може отримати віддалений доступ до вироблених у Китаї транспортних засобів.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо також заявила, що «підключені» автомобілі здатні збирати величезну кількість конфіденційних даних – від маршрутів до біометричної інформації. «Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти, як іноземний противник, такий як Китай, який має доступ до такого роду інформації у великих обсягах, може використовувати її, щоб створити серйозну загрозу національній безпеці та приватному життю громадян США», – сказала вона.

Як зазначає Financial Times, навіть багато американських компаній виробляють машини в Китаї, щоб потім експортувати до США. Так, майже третина електромобілів, ввезених із Китаю до США у 2023 році, були Tesla, вироблені на заводі у Шанхаї.

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Нагадаємо, Китай використовує штучний інтелект (ШІ) для збирання інформації про громадян США. Про це пише The Wall Street Journal. За даними газети, такі побоювання звучать з боку американських спецслужб. Штучний інтелект був у списку критично важливих технологій США, які має захистити Федеральне бюро розслідувань. Водночас Китай помістив ШІ до списку технологій, у яких вчені хочуть досягти прориву до 2025 року.

Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, крім загрози крадіжки інтелектуальної власності. Замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, ФБР та інші агентства вважають, що «Китай може використовувати ШІ для збирання та зберігання даних на американців у масштабах, які не були можливі ніколи раніше».

До слова, у восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами.